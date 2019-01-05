Томос для Украины: Садовый вспомнил знаковых священнослужителей, что должны были быть в Стамбуле

Кандидат в Президенты Украины и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый отдал дань уважения тем, кого не было в Стамбуле во время подписания Вселенским патриархатом Томоса об автокефалии. Говорится о бывшем главе Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарете и главе также бывшей Украинской автокефальной православной церкви митрополите Макарии.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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Как отметил Андрей Садовый, Патриарх Филарет и митрополит Макарий своей жизнью показали, что за собственные убеждения стоит бороться до конца, каким бы сильным не было сопротивление.

"В мае на День города мы традиционно предоставляем звание почетных граждан Львова. В этом году выступлю с инициативой предоставления этого статуса Патриарху Филарету и Митрополиту Макарию", – подчеркнул он.

Также кандидат в президенты выразил благодарность главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу за мудрость и поддержку православных братьев.

"Поздравляю украинцев с этим историческим событием! В единстве – сила!"– подытожил Андрей Садовый.

Напомним, 5 января в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.