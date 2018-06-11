ТОП-10 самых дешевых лоукостеров мира: от 6-ти центов за километр

Самым дешевым лоукостером в мире оказалась австралийская компания Tigerair Australia, которая выполняет исключительно внутренние рейсы. Стоимость 1 километра там стоит 6 центов.

Рейтинг самых дешевых авиалиний мира составил сервис бронирования путешествий Rome2Rio. Составители списка учитывали цену за каждый километр перелета.

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После Tigerair Australia, на второй и третьей позициях расположились азиатские авиалинии – AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).

Первую пятерку замыкают австралийская авиакомпания Jetstar (9 центов) и Etihad в ОАЭ (10 центов).

В первой десятке со стоимостью 10 центов за 1 км оказались следующие компании: Citilink Indonesia (Индонезия) WOW air (Исландия), Oman Air (Оман), Lion Mentari Airlines (Индонезия) и Ryanair (Ирландия). Из этих десяти лоукостеров в Украину будет летать только Ryanair – с сентября 2018 года.



Какие компании предлагают дешевые авиабилеты