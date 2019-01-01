Топ-3 полезных рецепта от похмелья от врача: как оправиться после праздников

После приятных праздничных застолий обычно наступает тяжелое – завтра. У всех разные методы борьбы с головной болью и похмельем. К тому же праздники когда-то заканчиваются и скоро нужно вновь выходить на работу.

Журналисты 24 канала узнавали у врача-диетолога секреты реабилитации после празднований.

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На дворе минус, а настроение праздничное, поэтому чтобы окончательно не замерзнуть, украинцы на ярмарках покупают водочные напитки. А вот как преодолеть похмелье на утро, у каждого свой рецепт. Мы выбрали топ-3 рецепта от народа.

Туристка Алина рассказала свой секрет от похмелья – домашние огурчики и рассол.



Рассол помогает избавиться от похмелья

Не навредят ли такие рецепты от похмелья организму, рассказал врач-диетолог Борис Скачко.

Есть мнение, что огурцы и рассольник – это классно. Да, огурчик может помочь, но только пока он находится в кишечнике – тянет на себя воду и фактически очищает кровь. Но если выпить рассол, то он быстро всасывается в кровь, а из-за соли увеличивается объем крови – это нагрузка на сердечно-сосудистую систему,

– подчеркнул врач-диетолог.

Следующий рецепт журналисты слышали реже, и чаще именно от мужчин – якобы рецепт от похмелья – бутылка пива.



Некоторые считают, что лучший рецепт от похмелья – пиво

По словам Бориса Скачко, пиво запускает работу печени, это здорово, печень начинает работать по-другому, проводит быстро детоксикацию крови и человеку стало хорошо. Но на это хорошо потом начинается второй, третий бокал, а потом перебор и на второй день начинается все снова.

И последний, как оказалось наиболее популярный среди украинцев – куриный бульон утром.

Можно какой-то овощной супчик, постный борщ или выпить кефир – такие простые продукты в переваривании легко будут проходить по пищеварительной системе. И самое главное – они содержат жидкость, которая попадает в кровь, и так же быстро выходят из почек, которые быстро выводят лишние токсины,

– подтвердил врач-диетолог.



Еще один рецепт от похмелья – куриный бульон

А еще врачи советуют начинать празднование не с салатиков, а из мясных блюд. Так вашему организму будет легче воспринимать алкогольные напитки. Главное употреблять все с умом.

А уже после праздничных – выходных дней наступают обычные – рабочие. Настраивать себя психологи советуют тоже заранее.

Начать ложиться спать в обычное для себя время хотя бы за день-два до выхода на работу, пить побольше воды, есть фрукты, овощи. Вот если вы уже вышли на работу, то первый день не старайтесь сразу сделать все, что не успели доделать за прошлый год. Несколько раз в день желательно сделать 10-минутный перерыв,

– добавила психолог Наталья Ремесник.

А еще психолог советует устраивать себе праздники независимо от даты.