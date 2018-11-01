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      Топ-5 курьезных ситуаций в турне принца Гарри и Меган Маркл

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      Принц Гарри и Меган Маркл: курьезы
      Принц Гарри и Меган Маркл: курьезы / Getty Images

      Принц Гарри и Меган Маркл после роскошной королевской свадьбы оказались в центре мирового внимания. Поэтому герцогов часто подлавливают на курьезных ситуациях.

      В последний день октября герцоги Сассекские завершили свое первое грандиозное турне по странам Содружества наций. Всего за 16 дней принц Гарри и Меган Маркл приняли участие в более чем 70 мероприятиях и посетили Австралию. Фиджи, Тонга и Новую Зеландию. Однако турне королевской четы не обошлось без курьезов.

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      Феминистическая Меган

      В австралийском городке Даббо герцоги Сассекские встретились с фермерами. Принц Гарри выступил с речью о влиянии засухи на местность. Однако, по стечению обстоятельств, во время его доклада начал падать дождь. Беременная герцогиня Сассекская сразу же взялась держать зонт над мужем. Когда же мэр города предложил Меган помощь, принц Гарри забавно ответил: "Все в порядке, у меня есть жена".


      Меган Маркл держала зонт над принцем Гарри/ Getty Images

       

      Забавное интервью с принцем Гарри

      Но не только Меган Маркл, которая только присоединилась к королевской семье, попадает в курьезные ситуации. В Австралии принц Гарри принял участие в интервью под открытым небом, которое запомнится всем надолго. Журналистка Рут Сэндоу вдохновенно общалась с внуком королевы Елизаветы II, пока надоедливая муха не испортила беседу. Женщина пыталась отбиться от нее микрофоном, после чего на помощь пришел принц Гарри, который забавно помахал двумя руками переж лицом журналистки.

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      Такая неожиданная выходка изрядно рассмешил представительницу СМИ и беременную Меган Маркл. Герцогиня от хохота аж отошла и нагнулась, в то время как принц Гарри с улыбкой продолжил стоять перед камерой.

       

      Экономия в королевской семье

      Меган Маркл во время турне поражала поклонников яркими образами. По подсчетам СМИ, наряды обошлись Букингемском дворца в немалую сумму – более 75 тысяч долларов. Однако герцогиня могла и сдавать свои вещи обратно в магазин, предположили пользователи сети, когда увидели один из выходов жены принца Гарри.

      Из частного самолета на острове Тонга Меган Маркл вышла в роскошном платье и черных туфлях-лодочках. Однако из-под платья виднелась не срезанная этикетка, которая привлекла немалое внимание общественности. За считанные минуты помощники герцогини устранили недостаток ее образа. Однако журналисты все же успели зафиксировать забавный момент.


      Меган Маркл опозорилась на острове Тонга / Getty Images


      Конфуз Меган Маркл / Getty Images

      Студенческий шутку над Меган

      Пожалуй, больше всего из всей поездки беременна герцогиня Сассекская запомнит австралийский Мельбурн. Там Меган Маркл рассматривала со своим мужем макет "Формулы–1". Она попросила подростков привести его в действие, но от резкого звука герцогиня отскочила от стола. В стрессе она начала громко хохотать, чем рассмешила всех участников мероприятия.

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      Я не ожидала этого, – сквозь смех объяснила Меган Маркл.

       

      Меган Маркл засветила нижнее белье

      В новозеландском городе Окленд герцогиня надела синее платье от Givenchy с прозрачной плиссированной юбкой. Однако брендовая одежда подвела ее – при солнечном свете все жители города могли разглядеть темное нижнее белье Меган Маркл.


      Меган Маркл / Getty Images

      Меган Маркл засветила нижнее белье​ / Getty Images


      Меган Маркл / Getty Images

      Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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