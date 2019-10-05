Трагедия Бхопала – катастрофа в Индии, которая за считанные минуты уничтожила все живое, 18+

Трагедия Бхопала – одна из крупнейших техногенных катастроф в истории. Ядовитая туча, которая накрыла город Бхопал в Индии с населением почти два миллиона человек. Три тысячи горожан погибли сразу, еще 15 тысяч – в течение следующих лет.

Строительство завода и незаконное заселение

Вторая половина 20 века. Индия активно привлекает иностранные инвестиции в промышленность и экономику. Одной из крупнейших компаний, которая должна была войти на рынок и могла создать много рабочих мест, стала американская Union Carbide Corporation. В 1969 году она получила разрешение на сооружение завода, который занимался производством пестицидов для сельскохозяйственных нужд.

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Местом для строительства выбрали индийский густозаселенный город Бхопал. Правительство страны было довольно замечательным соглашением, и никто и подумать не мог, что такое решение совсем скоро приведет к непоправимой катастрофе.



Завод в Бхопале

Первые десять лет завод не создавал значительных неудобств для горожан, хотя и построен был совсем близко к населенным районам. Администрация предприятия не очень беспокоилась об информировании местных жителей о степени опасности продукции, которую производило предприятие, поэтому причин волноваться у населения не было. Люди продолжали заселяться все ближе к территории завода, а правительство не спешило им это запрещать. Казалось, никто не предполагал, что на производстве может случиться авария.

Засуха. Экономия на человеческих ресурсах

В 1980-х годах Индия страдала от засухи и неурожая. Продукция завода была практически невостребованной. Уровень продаж резко снизился, поэтому содержать громоздкое предприятие стало неприбыльным делом. Еще в начале 80-х его начали готовить к продаже, безуспешно ища покупателя. Несмотря на это, завод продолжал работу, вот только экономя на всем.

Руководство экономило на человеческих ресурсах, а значит, и на безопасности людей. Сокращение не пошло на пользу никому. Оставшимся работникам приходилось выполнять вдвое больше работы, заменяя ушедших. Часто это была работа в той сфере, в которой работник был не очень компетентным, однако выбора у него не было – любые протесты приводили к немедленному увольнению.

Смертельный взрыв

За время функционирования завод больше всего славился выпуском очень популярного инсектицида для борьбы с вредителями под названием "Севин". Для производства препарата использовали химическое соединение метилизоцианат. Эту составляющую хранили на заводе в трех частично вкопанных в землю резервуарах. Каждый из них мог вместить 60 000 литров опасной жидкости. Поскольку дела на предприятии шли не слишком хорошо, о безопасности и проверке контейнеров заботились не лучшим образом. До сих пор неизвестно, как в тот трагический день в один из резервуаров попала вода, которая при контакте с этим компонентом пестицида и привела к взрыву.

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Трагедия произошла тогда, когда никто не был готов к экстренным действиям, и люди мирно спали в своих домах, – ночью, с 2 на 3 декабря 1984 года. Ядовитый газ вырвался из резервуара наружу и тяжелой тучей навис над городом. Уже за считанные минуты люди начали просыпаться от удушающего кашля. Концентрация ядовитого газа в воздухе была настолько высокой, что жители города умирали в первые же часы после взрыва. Не понимая, что происходит, они выходили на улицы в поисках свежего воздуха.



Люди выходили на улицу в поисках свежего воздуха



Жители умирали в первые же часы после взрыва



В первые часы погибли более трех тысяч человек

Первыми ощутили на себе действие яда жители, которые незадолго до этого поселились неподалеку от завода. Проживание на этой территории считали незаконным, и, чтобы не выселять людей на улицу, правительство подолгу закрывал на это глаза. Хотя завод и был возведен с нарушением установленных норм относительно расстояния от населенного пункта. Всего за два километра от него была расположена железнодорожная станция, вокруг которой и начали заселяться люди. Не была лучшей и система безопасности предприятия. Профсоюз неоднократно жаловался руководству на ее нерабочее состояние, но тщетно.

На протяжении первых часов в городе погибло более трех тысяч жителей. Когда же они поняли причину внезапных смертей, было уже слишком поздно. Утром от опасной тучи не осталось и следа, однако последствия воздействия яда были ощутимы еще долго. В этот день в Бхопале происходили массовые захоронения, люди продолжали умирать, многие пытались сбежать из города, хотя яд уже успел глубоко проникнуть в их организм и медленно их убивал.



Фото, которое стало символом трагедии в Бхопале

Вся территория города была покрыта трупами животных, смерть постигла не только малых домашних любимцев, но и крупный скот – повсюду валялись мертвые туши коров и быков. В течение следующих лет от яда погибли более 15 тысяч человек. Трагедия Бхопала стала одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.



В течение следующих лет от яда погибли более 15 тысяч человек

Пострадавшие в Бхопале

Причины трагедии

Хотя событие и получило большую огласку, причину аварии, в частности того, как в резервуар просочилась вода, установить не удалось и сегодня.

Существует несколько версий:

Согласно первой, вода попала туда случайно. После промывки окружающей территории, поскольку трубы и клапаны были неисправными, жидкость смогла найти путь внутрь цистерны. По другой же версии, в которую очень хотела верить американская компания, чтобы снять с себя вину, имел место саботаж работников завода. Якобы один из них в знак протеста намеренно подсоединил шланг с водой к резервуару. Правда, трудно представить, чтобы недовольный работой и условиями труда работник, добровольно пойдет на смерть и убьет еще несколько тысяч людей, чтобы выразить свой протест. Хотя, вполне возможно, что работники завода были недостаточно проинформированы о возможных последствиях контакта с веществом. Но владельцы компании так и не смогли найти подтверждение этой версии.

Масла в огонь добавило чрезвычайное происшествие на другом предприятии этой корпорации. Уже в следующем году на заводе в Западной Вирджинии произошел выброс химических веществ. Масштаб аварии, правда, был намного меньше: обошлось госпитализацией 134 человек.

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Спустя более 30 лет после трагедии в Бхопале жители индийского города и до сих пор страдают от действия токсичного газа. Хронические заболевания, которые развились вследствие отравления, и массовые захоронения с того трагического дня не дают горожанам забыть то, что им пришлось пережить.



Завод в Бхопале сейчас, в результате трагедии следующие поколения понесли тяжелых заболеваний