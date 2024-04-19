Это важно для нас: Трамп впервые признал, что надо усилить помощь Украине

Бывший президент Дональд Трамп долгое время выступал против поддержки Киева. Впрочем, недавно политик заговорил, что помощь Украине является важной для США.

Так, в своей соцсети Truth Social американский политик сделал соответствующее сообщение. Следует заметить, что это произошло на следующий день после частного ужина с президентом Польши Анджеем Дудой.

Смотрите также Военная помощь США Украине разрушит планы Путина: директор ЦРУ призвал принять законопроект

Трамп заявил, что Украине нужна помощь

Дональд Трамп подчеркнул, что Европа дает Украине гораздо меньше денег, чем США. По мнению политика, так не должно быть. Ведь выживание украинского государства важнее для Европы по сравнению с Вашингтоном.

Впрочем, республиканец признался, что США тоже заинтересованы в усилении Киева, который "отчаянно нуждается в помощи".

Все соглашаются, что выживание и сила Украины должны быть значительно важнее для Европы, чем для нас, но это также важно и для нас! Вперед, Европа!,

– написал Трамп.

Помощь Украине от США: что известно