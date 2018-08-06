"Трансферная бимба": Алиева представили в качестве игрока любительского клуба

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев возобновил карьеру в клубе "Мелиоратор" из Бучи.

Об этом "Мелиоратор" объявил на своей странице в Facebook.

Алиев будет выступать за любительский клуб под 10 номером. Предыдущим местом работы Александра был ФК "Хмельницкий", где он был главным тренером команды.

Отметим, что Алиев уже успел провести с новой командой тренировку. Также 33-летний хавбек сыграл в контрольной встрече против "ДГ Шевченковский" (Дениховка).

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