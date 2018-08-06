"Трансферная бимба": Алиева представили в качестве игрока любительского клуба
Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев возобновил карьеру в клубе "Мелиоратор" из Бучи.
Об этом "Мелиоратор" объявил на своей странице в Facebook.
Алиев будет выступать за любительский клуб под 10 номером. Предыдущим местом работы Александра был ФК "Хмельницкий", где он был главным тренером команды.
Отметим, что Алиев уже успел провести с новой командой тренировку. Также 33-летний хавбек сыграл в контрольной встрече против "ДГ Шевченковский" (Дениховка).
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Источник: 24 Канал
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