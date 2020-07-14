Днем 14 июля важную трассу, которая объединяет Киев и Одессу и ведет к морю, перекрыли около 170 человек и заблокировали все движение. Дело в том, что люди протестовали против переноса центра ОТО из их села в соседнее. Тем временем полиция уже открыла из-за этого уголовное дело.

Митинговали люди из-за того, что центр местной ОТО хотят перенести из села Бузовка Черкасской области в соседнюю Соколовку. Об этом сообщают журналисты "Прямого" с места события.

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Трасса "Киев – Одесса" соединяет крупные промышленные, административные и культурные центры Украины с морскими портами и зонами отдыха. Летом она особенно загружена и нередко скована пробками из машин, едущих на море.

Видео с возмущением от таких отдыхающих сразу же появилось в соцсетях.

Люди отмечают: дорога была заблокирована, пробки растянулись на десятки километров. Кое-кто решил объезжать трассу полем – однако и там попал в пробку.

В соцсетях очевидцы, застрявшие в пробках на трассе, также писали: люди митинговали против карантина. Однако в руках у них были плакаты с призывом пересмотреть границы ОТО и обратить внимание на разделение.

Протестующие против карантинных мер перекрыли трассу Одесса - Киев. pic.twitter.com/eVL04KGQo0 — Сергей из Киева. (@SergUA63) July 14, 2020

В итоге на место вызвали полицейских, которые открыли уголовное дело и разблокировали движение. По факту блокирования они открыли производство по части 1 статьи 279 Уголовного кодекса Украины – Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия.

Где находится село Марийка, в котором устроили протест – смотрите карту