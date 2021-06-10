Учения проходили утром 10 мая. К ним привлекли специалистов сразу нескольких экстерных служб и специальную технику.

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Этот торговый центр расположен на улице Пушкинской, 2. Цель учений – не только проверка служб, но и отработка действий персонала объекта при эвакуации посетителей. Все обучение подействовало на три фазы, где были привлечены различные специалисты.

Обучение в торговом центре Nikolsky в Харькове / фото ГСЧС Харьковщины и Newsroom

Первая фаза учений

На этом этапе отработали механизм действий при пожаре. Она якобы случилась из-за короткого замыкания в зале для просмотра фильмов. Он расположен на четвертом этаже в кинотеатре Multiplex.

По легенде, дым распространился по четвертому этажу кинотеатра. Как раз тогда отрабатывали совместные действия администрации объекта и подразделений ГСЧС по эвакуации и спасению посетителей. К учениям также привлекли правоохранителей и скорую помощь.

Что было на 2 эпизоде

Там смоделировали происшествие с наличием в воздухе вредных и ядовитых веществ. Туда прибыла группа радиационной и химико-биологической защиты аварийно-спасательного отряда.

Химики ГСЧС за газоанализаторами устанавливали наличие паров опасных химических веществ. Они нашли и изъяли разбитую колбу, а также провели дегазацию всего помещения.

Финальная стадия учений

Последний эпизод был направлен на выявление и идентификацию подозрительных предметов. Поэтому там работали группы взрывотехников и кинологов служб МВД. Они нашли коробку, которая была симуляцией взрывчатки.

Тогда приехала пиротехническая служба ГСЧС. Пиротехники провели проверку на содержание взрывных устройств. Впоследствии роботом на дистанционном управлении вывезли из помещения подозрительную коробку.

Как проходили учения в торговом центре Nikolsky в Харькове: видео ГСЧС Харьковщины

Обратите внимание! Торговый центр Nikolsky открыли недавно. Вечером 24 мая на открытой лоджии загорелся строительный мусор. Исполняющий обязанности мэра города, тогда пообещал проверить соблюдение требований противопожарной безопасности.