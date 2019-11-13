Инвестиционный консультант или трейдер – новый профессиональный тренд среди украинской молодежи

Если еще пару лет назад большинство украинской молодежи стремилась получить юридическое образование и стать адвокатом, то сегодня все большую популярность приобретают такие профессии как инвестиционный аналитик и трейдер.

Оживление интереса специалисты связывают с увеличением финансовой грамотности среди населения и ростом индекса украинской биржи в мире.

Название "трейдер" произошло от английского слова "traid" – позиция, соглашение. То есть, другими словами трейдер – это торговец. На фондовом рынке его работа заключается в осуществлении торговых операций, цель которых – получение дохода. Он продает или покупает ценные бумаги и активы на бирже. Трейдеру необходимо очень внимательно анализировать поступающую информацию, а также уметь вовремя среагировать на изменения.

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По словам Дениса Белого, инвестиционного аналитика компании Фридом Финанс Украина, для того, чтобы начать работать в этой сфере, не обязательно иметь профильный диплом, а вот без профессиональных знаний на этом рынке вы долго не продержитесь.

Трейдер – это очень тяжелая и многокомпонентная профессия. Нужно понимать, что каждый день трейдер сталкивается с кучей разнообразных задач. В частности, анализ активов. Вы должны оценивать их сейчас, делать прогнозы на перспективу и давать рекомендации по ним своим клиентам. Однако, для того, чтобы стать трейдером нужно не столько получить профильное образование, сколько получить именно соответствующие знания. А каким образом вы это будете делать – в вузе или самостоятельно – это ваш выбор,

– утверждает Денис Белый.

Сейчас в Украине существует немало лекций и мастер-классов, обучающих нюансов работы трейдера и помогающих улучшить знания. В частности, компания Фридом Финанс Украина предлагает своим клиентам пройти курс "Биржевой университет", – утверждает Тарас Гандзий, инвестиционный эксперт компании:

Эта программа помогает получить углубленные знания для трейдера. Для того, чтобы в будущем он умел правильно отбирать инвестиционные инструменты и на этом зарабатывать немалые средства,

– уверяет Тарас Гандзий.

Если же вы хотите просто научиться грамотно управлять своими финансами, компания Фридом Финанс Украина предлагает посетить их бесплатные мастер-классы «Искусство инвестиций", где каждый участник сможет углубиться в мир финансов. В частности, специалисты более подробно ознакомят с перспективами и возможностями инвестирования в популярные сегодня государственные облигации.

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Только за последний год спрос на них вырос в несколько раз. Привлекает инвесторов высокая доходность, государственная гарантия, а также отсутствие налога на доходы физических лиц. То есть, каждый вкладчик сможет в любой момент забрать свои средства, не теряя уже накопленные сбережения. Чтобы не только сэкономить, но и неплохо заработать, специалисты советуют тщательно выбирать инвестиционного брокера, который вам в этом поможет. О надежности компании свидетельствует ее прозрачность и открытость для мировых рынков. В частности, холдинг Freedom Finance недавно прошел листинг на одной из крупнейших американских бирж Nasdaq.

О таких и многих других нюансах мира фондовых рынков, а также о том, как на них зарабатывать, каждый желающий может узнать на мастер-классе "Искусство инвестиций". Для этого нужно лишь заполнить соответствующую заявку на сайте компании.