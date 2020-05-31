Во Львове на улице Литвиненко три человека выпали с балкона на втором этаже. В общем дом имеет четыре этажа. Причина инцидента – обвал перил.

Детали инцидента

Происшествие произошло вечером 31 мая. В частности, правоохранители получили соответствующее сообщение в 19:08. Об этом в фейсбуке информирует Горячая линия города Львов.

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К счастью, в результате никто не погиб. Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи.



Люди выпали с балкона на втором этаже / Фото: "Варта 1"

Причина инцидента – обвал перил / Фото: "Варта 1"

К счастью, никто не погиб / Фото: "Варта 1"

Что известно о пострадавших

В результате инцидента пострадали:

женщина 32 лет (закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы);

мужчина 38 лет (закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, закрытая черепно-мозговая травма);

мужчина 34 лет (ушиб правого плеча).

Известно, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.

Пока других подробностей инцидента нет.

Еще один громкий инцидент В Одессе депутат, который возглавлял земельную комиссию, выпал с 13-го этажа

К слову, во Львове в середине апреля из окна квартиры на седьмом этаже выпал 63-летний Анатолий Мельник. К сожалению, он упал на козырек подъезда и от полученных травм мужчина погиб. Мужчина был преподавателем Львовского национального университета имени Ивана Франко – работал на кафедре физической географии.