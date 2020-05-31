Трое людей выпали с балкона во Львове: двое были пьяными – детали
Во Львове на улице Литвиненко три человека выпали с балкона на втором этаже. В общем дом имеет четыре этажа. Причина инцидента – обвал перил.
Детали инцидента
Происшествие произошло вечером 31 мая. В частности, правоохранители получили соответствующее сообщение в 19:08. Об этом в фейсбуке информирует Горячая линия города Львов.
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К счастью, в результате никто не погиб. Всех пострадавших доставили в больницу скорой помощи.
Люди выпали с балкона на втором этаже / Фото: "Варта 1"
Причина инцидента – обвал перил / Фото: "Варта 1"
К счастью, никто не погиб / Фото: "Варта 1"
Что известно о пострадавших
В результате инцидента пострадали:
- женщина 32 лет (закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом поясницы);
- мужчина 38 лет (закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, закрытая черепно-мозговая травма);
- мужчина 34 лет (ушиб правого плеча).
Известно, что мужчины имели признаки алкогольного опьянения.
Пока других подробностей инцидента нет.
Еще один громкий инцидент В Одессе депутат, который возглавлял земельную комиссию, выпал с 13-го этажа
К слову, во Львове в середине апреля из окна квартиры на седьмом этаже выпал 63-летний Анатолий Мельник. К сожалению, он упал на козырек подъезда и от полученных травм мужчина погиб. Мужчина был преподавателем Львовского национального университета имени Ивана Франко – работал на кафедре физической географии.