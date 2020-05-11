Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу
В Николаеве из-за ограничений в рамках борьбы с коронавируса произошла трагедия. Здесь выпрыгнула из окна пожилая женщина и разбилась. Перед этим родственники не выпускали ее на улицу. Инцидент произошел среди бела дня 11 мая.
Погибшей было 86 лет и она находилась на пенсии. Выпрыгнула женщина с балкона на 6 этаже. Трагедия произошла на улице Генерала Карпенко, 42. Об этом сообщает местное издание "Новости-N".
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По словам очевидцев, в течение всего карантина 86-летнюю пенсионерку родственники не выпускали на улицу. Они это объясняли тем, что женщина попадает в группу риска заражения COVID-19. Также соседи говорят, что у погибшей были проблемы с памятью.
Инцидент произошел, когда родня женщины пошла в магазин и закрыла дверь квартиры на замок. Когда же они вернулись, то увидели, что пенсионерка выпрыгнула с балкона. К сожалению, от полученных травм пенсионерка она скончалась на месте.
На месте работала патрульная полиция и следственная группа Заводского райотдела.
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Место, где в Николаеве из окна выпрыгнула 86-летняя женщина (Фото: "Новости-N")
Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. До последнего времени он действовал до 11 мая.
- Уже с 11 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- По словам премьера Дениса Шмыгаль, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, реализация этих этапов начнется быстрее, чем предполагали.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. Происходит это при условии, что те придерживаются санитарных норм и требований от Минздрава. Речь идет, в частности, о дезинфекции, масочном режиме и соблюдении дистанции.
- По состоянию на 11 мая в Украине подтвердили 15 648 случаев COVID-19. 3288 человек выздоровели. Правда, есть и плохие новости – 408 инфицированных умерли.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала