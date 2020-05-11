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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Через коронавірус пенсіонерка вистрибнула з вікна в Миколаєві: її родичі не випускали на вулицю

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У Миколаєві вистрибнула з вікна 86-річна жінка, яку не випускали на вулицю через коронавірус
У Миколаєві вистрибнула з вікна 86-річна жінка, яку не випускали на вулицю через коронавірус / "Новости-N"

У Миколаєві через обмеження в межах боротьби з коронавірусом сталася трагедія. Тут вистрибнула з вікна літня жінка та розбилася. Перед цим родичі не випускали її на вулицю. Інцидент трапився серед дня 11 травня.

Загиблій було 86 років та вона перебувала на пенсії. Вистрибнула жінка з балкону на 6 поверсі. Трагедія сталася на вулиці Генерала Карпенка, 42. Про це повідомляє місцеве видання "Новости-N".

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За словами очевидців, протягом усього карантину 86-річну пенсіонерку родичі не випускали на вулицю. Вони це пояснювали тим, що жінка потрапляє в групу ризику зараження COVID-19. Також сусіди кажуть, що у загиблої були проблеми з пам'яттю.

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Загибла вистрибнула з балкону на 6 поверсі / Фото: "Новости-N"

Інцидент трапився, коли рідня жінки пішла в магазин та закрила двері квартири на замок. Коли ж вони повернулися, то побачили, що пенсіонерка вистрибнула з балкону. На жаль, від отриманих травм пенсіонерка вона померла на місці.

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Жінка від отриманих травм загинула на місці / Фото: "Новости-N"

На місці працювала патрульна поліція та слідча група Заводського райвідділу.

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Місце трагедії вже оглянули правоохоронці / Фото: "Новости-N"

Що відомо про вихід України з карантину

  • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. До останнього часу він діяв до 11 травня.
  • Вже з 11 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
  • За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідеміологічна ситуація буде сприятливою, реалізація цих етапів розпочнеться швидше, ніж передбачали.
  • З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. Відбувається це за умови, що ті дотримуються санітарних норм і вимог від МОЗ. Мовиться, зокрема, про дезінфекцію, масковий режим і дотримання дистанції.
  • Станом на 11 травня в Україні підтвердили 15 648 випадків COVID-19. 3 288 людей одужали. Щоправда, є і погані новини – 408 інфікованих померли.

етапи виходу з карантину
5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Коронавірус в Україні Новини України Карантин в Україні 2020 Самогубство Жертви Кримінальні новини Коронавірус COVID-19 Новини Миколаєва
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