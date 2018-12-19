Троллейбус с пассажирами загорелся в Киеве: видео

Вечером 19 декабря в Киеве на улице Елены Телиги прямо во время движения загорелся троллейбус. К счастью, в результате никто не пострадал.

Видео инцидента уже появилось в сети. Соответствующий ролик опубликовал ресурс "Киев оперативный".

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Как видно из кадров, возгорание произошло на крыше транспортного средства, поэтому, чтобы ликвидировать последствия, водителю пришлось туда выбраться – тушил он пожар огнетушителем.

В "Киевпасстранс", в свою очередь, отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

"Водитель оперативно остановил подвижной состав и высадил всех пассажиров. Сейчас троллейбус отбуксирован в депо. Причины возгорания будет устанавливать экспертная комиссия", – добавили в коммунальном предприятии.