07:23
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Троллейбус с пассажирами загорелся в Киеве: видео

      75 Читати новину українською
      В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: в результате никто не пострадал (иллюстративное фото)
      В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: в результате никто не пострадал (иллюстративное фото) / Соцсети

      Вечером 19 декабря в Киеве на улице Елены Телиги прямо во время движения загорелся троллейбус. К счастью, в результате никто не пострадал.

      Видео инцидента уже появилось в сети. Соответствующий ролик опубликовал ресурс "Киев оперативный".

      Читайте также: В Киеве троллейбус с пассажирами слетел с дороги и едва не упал с обрыва: фото

      Как видно из кадров, возгорание произошло на крыше транспортного средства, поэтому, чтобы ликвидировать последствия, водителю пришлось туда выбраться – тушил он пожар огнетушителем.

      В "Киевпасстранс", в свою очередь, отметили, что в результате пожара никто не пострадал. 

      "Водитель оперативно остановил подвижной состав и высадил всех пассажиров. Сейчас троллейбус отбуксирован в депо. Причины возгорания будет устанавливать экспертная комиссия", – добавили в коммунальном предприятии. 

      Напомним, похожий случай недавно произошел в Харькове, где также на улице Гвардейцев-Широнинцев на ходу загорелся троллейбус с людьми . К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Пожар
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сегодня , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 298
      Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      19 декабря , 22:26 Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      1180
      Одна история о "Русском мире"
      19 декабря , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 1343
      Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      19 декабря , 21:30 Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      Юлія Михайлова 3779
      Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      19 декабря , 21:00 Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      Яніна Ткачук 58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук