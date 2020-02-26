Трубу прорвало: об обысках ГБР на "Прямом" и причастности Портнова

В сеть слили новые записи из кабинета экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, касающиеся обысков в СМИ. Следователи обсуждают проверку у председателя правления Общественного Зураба Аласании и обыски на телеканале "Прямой", к которым может быть причастен скандальный чиновник времен Януковича Андрей Портнов.

Три новые записи из офиса бывшего руководителя ГБР традиционно обнародовали в телеграм-канале "Трубу прорвало".

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В этих нескольких эпизодах мы расскажем вам об отношении ГБР к журналистам и СМИ. Казалось бы два разных телеканала: Общественное и Прямой. Что общего? Обыски ГБР по незаконному указанию "сверху" или от "Андрея,

– пишет канал.

Какие дела против СМИ обсуждал Труба?

Дело "Прямого" и заявитель Портнов. Часть 1.

Разговор состоялся еще 1 июля 2019 года между Трубой, тогдашним пресс-секретарем ГБР Анжеликой Ивановой и руководителем патронатной службы ГБР Александром Удовиченко. Они якобы писали пресс-релизы о том, что Бюро не проводит обыски на "Прямом". Однако с их разговора становится ясно, что обыски на канале, связанным с Порошенко, таки проводили.

Посреди разговора выяснилось, что они проводят (обыски на "Прямом" – 24 канал). И что СМИ считают, что Портнов входит в следственную группу ГБР, потому что сообщает обо всем раньше, чем ГБР. Но по словам Удовиченко это нормально, потому что у Портнова "колоссальные процессуальные права" в их органе,

– говорится в заметке.

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Во время разговора Труба попросил подчиненных рассказать ему о ситуации с "Прямым". Те сказали, что ГБР долго не комментировали обыски на телеканале, но бывший заместитель главы АП Януковича Андрей Портнов постоянно постит информацию о "Прямом" в своем телеграме.

Следователи ГБР опасаются, что дело обысков на телеканале привяжут к Портнову и даже появятся данные, что "он входит в следственную группу", потому что знает все детали дела. Удовиченко в ответ объясняет, что скандальный экс-чиновник заявитель по делу "Прямого".

Так он заявитель по делу. У него процессуальные права есть. У него колоссальный объем процессуальных прав,

– отмечает Удовиченко.

Разговор об обысках на "Прямом". Часть 2.

Второй разговор в кабинете председателя ГБР об обысках на "Прямом" состоялся 14 августа 2019 года. Труба заслушал руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого и еще одного следователя. Они доложили Трубе, что дело против канала липовое: связи между владельцем "Прямого" Владимиром Макеенко и пятым президентом Петром Порошенко нет. Кроме того, в Европе дело назовут "политическим преследованием".

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Следователь рассказывает Трубе, что суть дела против канала в том, что его владелец якобы не платит налоги.

По мнению прокурора, во время купли-продажи акций телеканала "Прямой" происходили действия, которые имеют признак, предусмотренный статьей 212... Об уклонения от уплаты налогов вообще трудно что-то сказать... Он должен был указать, что сам Макеенеко не платит налоги,

– говорит следователь про фабулу дела.

Корецкий добавляет, что по делу следователи не видят никакой связи канала с Порошенко. Поэтому сама связь между пятым президентом и Макеенко очень сложно установить. Следователи ГБР даже готовили международные запросы.

"Они (прокуроры – 24 канал) говорят, что очень сомнительно, потому что есть признаки политического преследования – скажут в Европе об этом. Такой бред говорят. Я говорю: глупости говорят прокуроры. Вы подписывайте. Мы направим туда и увидим, что нам Европа пришлет. Так по мнению прокуроров – нам Европа даст ответ, что это политическое преследование. Потому что здесь типа нет легализации. Ну, как нет? Здесь 212, мы же выписали", – говорит Корецкий.

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После этого в кабинет Трубы зашел еще один следователь. При нем Корецкий заявил, что "задачи" в деле "Прямого" нарезает некий "Андрей". Это может быть Портнов, экс-глава ОПГ Андрей Богдан или юрист Андрей Смирнов.

"Объемы просто огромные. И именно когда я ему говорю, Андрей, просим вас: хотя бы дайте нам, чтобы обыскать тех людей, адреса... Какое двоевластие", – заключает Корецкий.

Кому на самом деле принадлежит "Прямой"?До Революции Достоинства телеканал назывался "Тонис" и принадлежал старшему сыну Виктора Януковича – Александру. Когда же тот сбежал, канал "Тонис" странным образом не был конфискован в государственную собственность, а оказался в руках окружения Петра Порошенко.



Формально телеканал принадлежит Владимиру Макеенко, но практика подставных лиц в Украине существует много лет.



Реальными владельцами канала "Прямой" называют Петра Порошенко и Игоря Кононенко. Сам Порошенко утверждает, что не имеет никакого отношения к собственности или к управлению "Прямым". И во время президентских выборов-2019 канал активно пиарил действующую власть и президента Порошенко и жестко критиковал его оппонентов, прежде всего Юлию Тимошенко и Владимира Зеленского.

Дело НОТУ и обыски у Аласании

Еще один разговор в кабинете председателя ГБР касался обыска в квартире председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Он состоялся 14 августа между Трубой и Корецким.

Корецкий рассказывает, что журналистов НОТУ долгое время прослушивают в рамках дела какого-то американского фонда. Обыски, которые Корецкий остановил, состоялись через две недели – 30 августа 2019 года. Международные организации назвали их давлением на свободу слова,

– пишет телеграм-канал.

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Во время разговора Корецкий говорит, что ГБР имеет производства в СБУ о том, что Общественное "пизд*т деньги американские, там есть фонд на миллиард". Труба в ответ говорит, что Аласания – это Аваков. Корецкий ему добавляет, что запланированные обыски у председателя НОТУ пока отложили.

"Там несчастных восемь обысков: в квартире Аласании. Смотрите, это расстановка этих обысков... Смотрите, есть фонд при Национальном государственной телекомпании. На этот фонд американцы заводят деньги. А они эти деньги воровали", – говорит Корецкий.

Далее Труба уточняет, что речь в деле идет о покупке видеокамер. Корецкий объясняет, что НОТУ эти камеры якобы покупает в 10 раз дороже.

Слив записей из кабинета председателя ГБР

Что известно о прослушке Трубы?Телеграм-канал "Трубу прорвало" опубликовал уже 5 частей кассетного скандала из офиса экс-главы ГБР Романа Трубы. На аудиозаписях слышно голоса Трубы, его подчиненных и других высокопоставленных чиновников.



Если верить этим записям, то все резонансные дела в Украине контролируются из Офиса Президента.



Сам Труба сначала говорил, что на скандальных аудиозаписях действительно можно слышать голос, который похож на его собственный, но чтобы сказать наверняка, нужна международная экспертиза. Впоследствии экс-глава ГБР допустил, что к сливу записей может быть причастен пятый президент Петр Порошенко.