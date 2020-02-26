Трубу прорвало: про обшуки ДБР на "Прямому" і причетність Портнова

У мережу злили нові записи з кабінету ексголови Державного бюро розслідувань Романа Труби, що стосуються обшуків у ЗМІ. Слідчі обговорюють перевірку в голови правління Суспільного Зураба Аласанії та обшуки на телеканалі "Прямий", до яких може бути причетним скандальний чиновник часів Януковича Андрій Портнов.

Три нові записи з офісу екскерівника ДБР традиційно оприлюднили в телеграм-каналі "Трубу прорвало".

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У цих кількох епізодах ми розповімо вам про ставлення ДБР до журналістів і засобів масової інформації. Здавалося б два різних телеканали: Суспільне і Прямий. Що спільного? Обшуки ДБР за незаконною вказівкою "згори" або від "Андрея,

– пише канал.

Які справи проти ЗМІ обговорював Труба?

Справа "Прямого" і заявник Портнов. Частина 1.

Розмова відбулася ще 1 липня 2019 року між Трубою, тодішньою прессекретаркою ДБР Анжелікою Івановою і керівником патронатної служби ДБР Олександром Удовиченком. Вони нібито писали пресреліз про те, що Бюро не проводить обшуки на "Прямому". Проте з їх розмови стає зрозумілим, що обшуки на каналі, пов'язаного з Порошенком, таки проводили.

Посеред розмови з'ясувалося, що вони проводять (обшуки на "Прямому", – 24 канал). І що ЗМІ вважають, що Портнов входить до слідчої групи ДБР, бо повідомляє про все раніше, ніж ДБР. Але за словами Удовиченка це нормально, бо Портнов має "колосальні процесуальні права" у їхньому органі",

– йдеться у дописі.

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Під час розмови Труба попросив підлеглих розповісти йому про ситуацію з "Прямим". Ті сказали, що ДБР довго не коментували обшуки на телеканалі, але колишній заступник глави АП Януковича Андрій Портнов постійно постить інформацію про "Прямий" у своєму телеграмі.

Слідчі ДБР побоюються, що справу обшуків на телеканалі прив'яжуть до Портнова і навіть з'являться дані, що "він входить у слідчу групу", бо знає усі деталі справи. Удовиченко у відповідь пояснює, що скандальний ексчиновник є заявником по справі "Прямого" .

Так він заявник у справі. У нього процесуальні права є. У нього колосальний обсяг процесуальних прав,

– наголошує Удовиченко.

Розмова про обшуки на "Прямому". Частина 2.

Друга розмова у кабінеті голови ДБР про обшуки на "Прямому" відбулася 14 серпня 2019 року. Труба заслухав керівника Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького та ще одного слідчого. Вони доповіли Трубі, що справа проти каналу липова: зв’язку між власником "Прямого" Володимиром Макеєнком і п'ятим президентом Петром Порошенком нема. Окрім того, у Європі справу назвуть "політичним переслідуванням".

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Слідчий розповідає Трубі, що суть справи проти каналу у тому, що його власник нібито не сплачує податки.

На думку прокурора, під час купівлі-продажу акцій телеканалу "Прямий" відбувалися дії, які мають ознаку передбачену статтею 212… Щодо ухилення від сплати податків взагалі важко щось сказати… Він мав вказати, що сам Макеєнеко не сплачує податки,

– каже слідчий про фабулу справи.

Корецький додає, що у справі слідчі не бачать ніякого зв'язку каналу з Порошенком. Тому сам зв’язок між п'ятим президентом і Макеєнком дуже складно встановити. Слідчі ДБР навіть готували міжнародні запити.

"Вони (прокурори, – 24 канал) кажуть, що дуже сумнівне, тому що є ознаки політичного переслідування – скажуть в Європі про це. Такий брєд говорять. Я кажу: дурниці говорять прокурори. Ви підписуйте. Ми скеруєм туди і побачимо, що нам Європа пришле. Бо на думку прокурорів – нам Європа дасть відповідь, що це політичне переслідування. Бо тут тіпа нема легалізації. Ну, як нема? Тут 212, ми ж повиписували", – каже Корецький.

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Після цього у кабінет Труби зайшов ще один слідчий. При ньому Корецький заявив, що "задачі у справі "Прямого" нарізає якийсь Андрєй". Це може бути Портнов, ексголова ОПУ Андрій Богдан або юрист Андрій Смирнов.

"Об’єми просто величезні. І саме коли я йому кажу, Андрєй, просимо вас: хоча б дайте нам, щоб обшукати тих людей, адреси… Якесь двоєвластіє", – підсумовує Корецький.

Кому насправді належить "Прямий"?До Революції Гідності телеканал мав назву "Тоніс" і належав старшому сину Віктора Януковича – Олександру. Коли ж той втік, канал "Тоніс" дивним чином не був конфіскований у державну власність, а опинився в руках оточення Петра Порошенка.



Формально телеканал належить Володимиру Макеєнку, але практика підставних осіб в Україні існує багато років.



Реальними власниками каналу "Прямий" називають Петра Порошенка та Ігоря Кононенка. Сам Порошенко стверджує, що не має жодного відношення до власності або до управління "Прямим". Та під час президентських виборів-2019 канал активно піарив діючу владу і президента Порошенка, та жорстко критикував його опонентів, передусім Юлію Тимошенко і Володимира Зеленського.

Справа НСТУ та обшуки в Аласанії

Ще одна розмова у кабінеті голови ДБР стосувалася обшуку в помешканні голови правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураба Аласанії. Вона відбулася 14 серпня між Трубою та Корецьким.

Корецький розповідає, що журналістів НСТУ довгий час прослуховують у рамках справи якогось американського фонду. Обшуки, які Корецький зупинив, відбулися через два тижні – 30 серпня 2019 року. Міжнародні організації назвали їх тиском на свободу слова,

– пише телеграм-канал.

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Під час розмови Корецький каже, що ДБР має провадження з СБУ про те, що Суспільне "пизд*ть гроші американські, там є фонд на мільярд". Труба у відповідь каже, що Аласанія – це Аваков. Корецький йому додає, що заплановані обшуки в голови НСТУ поки відклали.

"Там нещасних вісім обшуків: у квартирі Аласанії. Дивіться, це розстановка цих обшуків… Дивіться, є фонд при Національній державній телекомпанії. На цей фонд американці заводять гроші. А вони ці гроші крали", – каже Корецький.

Далі Труба уточнює, що мова у справі йде про купівлю відеокамер. Корецький пояснює, що НСТУ ці камери нібито купує в 10 разів дорожче.

Злив записів з кабінету голови ДБР

Що відомо про прослушку Труби?Телеграм-канал "Трубу прорвало" опублікував вже 5 частин касетного скандалу з офісу ексглави ДБР Романа Труби. На аудіозаписах чути голоси Труби, його підлеглих та інших високопоставлених чиновників.



Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються з Офісу Президента.



Сам Труба спочатку казав, що на скандальних аудіозаписах дійсно чути голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза. Згодом ексочільник ДБР допустив, що до зливу записів може бути причетний п'ятий президент Петро Порошенко.