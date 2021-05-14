Русскоязычный гимн Одессы: Труханов назвал провокацией замечание языкового омбудсмена
Языковой омбудсмен Тарас Кремень сказал, что новый гимн Одессы противоречит закону Украины. Однако мэр города Геннадий Труханов сказал, что это провокация. Также он обвинил омбудсмена в расшатывании общества.
Источник:"Думская"
Труханов высказался по этому поводу 14 мая. Он это сделал во время выступления на втором заседании совета "Одесского объединения национальностей".
К теме Русскоязычный гимн Одессы не соответствует закону, – языковой омбудсмен Кремень
Что сказал мэр Одессы
Геннадий Труханов отметил, что любые попытки расшатать общество извне будут безуспешными.
Недавний инцидент с участием языкового омбудсмена по изменению гимна Одессы – яркий пример того, что жители нашего города не воспринимают подобные провокации,
– добавил мэр.
Интересно то, что чиновник говорил свою речь на мероприятии на украинском. Также там были заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь, руководство города и области, дипломаты и представители национально-культурных организаций.
Обратите внимание Языковой конфликт – искусственный, большинство используют украинский, – Креминь
Больше об инциденте с гимном
Речь идет о "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация". Ее утвердили как гимн города еще в 2011 году.
Тарас Креминь упомянул о ней в своем годовом отчете, который опубликовал 29 апреля. Омбудсмен считает, что этот гимн противоречит закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
"Песня об Одессе", которая является гимном: видео Одесского театра музыкальной комедии
Поделиться новостью