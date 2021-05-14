Языковой омбудсмен Тарас Кремень сказал, что новый гимн Одессы противоречит закону Украины. Однако мэр города Геннадий Труханов сказал, что это провокация. Также он обвинил омбудсмена в расшатывании общества.

Труханов высказался по этому поводу 14 мая. Он это сделал во время выступления на втором заседании совета "Одесского объединения национальностей".

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Что сказал мэр Одессы

Геннадий Труханов отметил, что любые попытки расшатать общество извне будут безуспешными.

Недавний инцидент с участием языкового омбудсмена по изменению гимна Одессы – яркий пример того, что жители нашего города не воспринимают подобные провокации,

– добавил мэр.

Интересно то, что чиновник говорил свою речь на мероприятии на украинском. Также там были заместитель министра иностранных дел Василий Бондарь, руководство города и области, дипломаты и представители национально-культурных организаций.

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Больше об инциденте с гимном

Речь идет о "Песня об Одессе" из оперетты "Белая акация". Ее утвердили как гимн города еще в 2011 году.

Тарас Креминь упомянул о ней в своем годовом отчете, который опубликовал 29 апреля. Омбудсмен считает, что этот гимн противоречит закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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