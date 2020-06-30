Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии пятого президента Украины Петра Порошенко – "Европейская солидарность".

Комментарий Турчинова про возглавление штаба "Европейской солидарности"

Об этом заявил сам Турчинов. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Как пояснил экс-секретарь СНБО, время, когда он не занимается политической деятельностью, всегда использует, чтобы заниматься наукой, писать книги, исследовать библейские тексты, проповедовать в церкви и тому подобное.

"Я стараюсь избегать публичности, которая вносит дискомфорт в жизнь нормального человека. Но мне больно наблюдать, как страна, которая еще с прошлого года была искусственно загнана в кризисную парадигму, неуклонно приближается к социально-экономической катастрофе. Больно наблюдать, как национальная безопасность и оборона снова становятся далеко не первым приоритетом государства, что в условиях войны недопустимо", – отметил он.

Поэтому сегодня, подчеркнул политик, как никогда необходимо объединение и консолидация всех ответственных патриотических сил. Кроме того, Украина нуждается в мирной перезагрузке власти.

Меня не интересует депутатский мандат или государственные должности, но чтобы помочь объединительному процессу и подготовить качественные кадры эффективных управленцев, я принял предложение возглавить штаб, который создает ведущая украинская оппозиционная политическая сила "Европейская Солидарность". Пора забывать старые конфликты и распри и объединиться,

– заявил Турчинов.

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Результаты выборов обнародуют не позднее, чем 9 ноября. Выборы пока не состоятся только на временно оккупированных территориях.

Коротко о политической деятельности Александра Турчинова