Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что многие в офисе Президента предлагали ему принять участие в гонках мэра столицы.

Об этом Ляшко заявил в интервью программы "Перекрестный допрос" на 24 канале. И добавил, что у каждого человека могут быть амбиции на пост мэра или президента.

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Он рассказал, что удивляется, почему его спрашивают о политических амбициях, поскольку он уже политик.

У каждого человека могут быть мэрские амбиции, президентские амбиции, амбиции народного депутата, министра, но вопрос в чем? В том, что каждый человек должен, находясь на посту, отдаваться этой должности полностью для того, чтобы сделать все возможное для спасения жизни и здоровья украинцев,

– заявил Ляшко.

На вопрос журналистки, есть ли у него мэрские амбиции, Ляшко конкретно не ответил и избегал этого вопроса.

"Заместитель министра, по закону, это – политическая должность. То есть у меня амбиции политика? Если я пришел на позицию заместителя министра, то я пришел в политическую сферу. Но в политической сфере также должны быть профессионалы. Когда мы говорим о том, что я нахожусь сейчас на этой должности, я хочу, чтобы меня оценивали, как профессионала в конкретной сфере борьбы, например, сейчас с коронавирусом и восстановлением системы противоэпидемической защиты", – утверждает Ляшко.

И добавил: "Когда будут заявления об определенных мэрских амбициях, будут начинаться выборы, тогда, пожалуйста, давайте будем становиться и дискутировать".

Поэтому, по его мнению, главное – сообща двигаться к цели, а не использовать определенные амбиции.

Виктор Ляшко и выборы мэра Киева: что известно

В СМИ давно ходят слухи о том, что Виктора Ляшко могут выдвинуть кандидатом в мэры Киева. Однако сделать это может только политическая партия. Поэтому чаще всего называлась партия "Слуга народа", которая может сделать именно Ляшко своим кандидатом на местных выборах в Киеве.

Однако конкретного ответа на то, согласится ли он участвовать в выборах мэра столицы – так и не дал.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут избирать городских голов и депутатов поселковых, городских и областных советов. В том числе и городского голову Киева.

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