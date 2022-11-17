У Путина сделали циничное заявление о массированных ударах по Украине

У Путина снова цинично врут о массированных ракетных ударах по территории Украины. Там в очередной раз возразили, что мирные люди страдают именно из-за действий Кремля.

Соответствующую информацию заявил рупор Кремля Дмитрий Песков 17 ноября. Он комментировал также и публичные переговоры, о которых накануне 16 ноября говорил Владимир Зеленский.

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Как в России отреагировали на массированную атаку по Украине

Песков цинично сказал российским СМИ, что Россия якобы не атаковала объекты критической инфраструктуры, из-за чего мирные украинцы сидят без света, тепла и горячей воды.

Речь идет о тех объектах инфраструктуры, которые прямо или косвенно касаются военного потенциала Украины и украинского режима,

– цинично солгал Песков.

Рупор российского диктатора Владимира Путина нагло хотел обмануть мир, заявив, что тепла и света в Украине нет из-за "последствий действий киевской власти, которая не желает решать проблему и отказывается от переговоров".

Однако на самом деле у Путина снова цинично врут, путая тему переговоров, на которой постоянно спекулируют россияне, и атаки по критической инфраструктуре Украины.

Хотя на самом деле враг на любые адекватные призывы Украины и мира отвечает одинаково ракетными ударами по мирным домам, по электростанциям.

Более того, 17 ноября Денис Шмыгаль заявил, что россияне цинично атаковали газодобывающую отрасль и наши предприятия в Днепре.

Почему и как лжет Россия

Российские оккупанты постоянно проигрывают на фронте. Единственный областной центр, который они захватили с 24 февраля – Херсон. Однако и из него убежали, не выдержав наступления ВСУ.

Именно поэтому Россия пытается как-то нанести удар по Украине, уничтожая нормальную жизнь украинцев и пытаясь сломать их волю.

Однако наше государство и сами украинцы непокоренные – они сидят сутками без света, в подвалах и под обстрелами. Несмотря на все, напоминают врагу, что лучше уж будут без света, воды, тепла и еды, но только без России.

Спекуляции россиян вокруг переговоров

Владимир Зеленский 15 ноября более 18 минут выступал на саммите "Большой двадцатки" или "девятнадцатки", как сам заметил (ведь не учитывает Россию). Там президент Украины назвал предложения Киева относительно мира, которые включали:

радиационную и ядерную безопасность;

продовольственную безопасность;

энергетическую безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

исполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

В тот же день Кремль ответил на них массированной ракетной атакой по Украине. Враг выпустил до 100 ракет и еще дроны-камикадзе.

К счастью, "шахидов" всех сбили, а что касается ракет, то ПВО ликвидировала 73. Остальные попали по объектам критической инфраструктуры в 12 областях Украины. В результате без света вечером 15 ноября осталось ориентировочно 10 миллионов украинцев.

К сожалению, в результате этого два человека погибли на территории Польши, также есть две жертвы и раненые на Киевщине.

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Вечером 16 ноября Владимир Зеленский заявил, что:

Украина публично предложила формулу мира, ведь войну Россия ведет публично;

можно провести переговоры, если есть такое желание;

однако не за кулисами.

В то же время Россия цинично и бессмысленно говорит, что, мол, им "трудно" представить такие переговоры. По словам Пескова, таких переговоров якобы "не бывает".

Да и подавно публичные переговоры в таком виде. Но однозначно одно – украинская сторона не желает никаких переговоров. Специальная военная операция продолжается, и ее цели должны быть достигнуты,

– бессмысленно заявил Песков.

Следует заметить, что Россия снова искажает информацию и пытается хоть как-то объяснить свой террор. Однако уже весь мир видит жестокость, цинизм и нежелание России завершать войну.

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