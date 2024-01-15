Государство получит даже телефон или компьютер: у России будут забирать имущество за "фейки о войне"

Российское правительство поддержало законопроект о конфискации имущества у осужденных за "фейки" об армии. Понятие "фейки о войне" появилось не так давно, и многим уже инкриминировали эту статью. Людей заключают в тюрьму, а некоторых даже отправляют в психушку.

Что интересно, большинство россиян все же поддерживают войну против Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса. Жители государства-агрессора считают, что Россия противостоит Западу, который навязывает ей свои ценности.

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У россиян, не согласных с официальными постулатами про "СВО", заберут имущество

Законопроект внесли три члена "Единой России", среди них Ирина Яровая. Документ предлагает расширить уголовную статью по конфискации имущества.

Правительство безоговорочно поддержало этот законопроект. В Госдуму его пока не внесли.

Теперь у тех, кто "из корыстных побуждений" распространял "фейки об армии", будут конфисковать имущество. А в список приговоров, предусматривающих конфискацию, предлагают добавить статью о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Забирать будут не только имущество осужденного, но и его оборудование – компьютер, планшет или мобильный телефон.

Статья по "фейкам об армии" появилась в Уголовном кодексе России в марте 2023 года. По ней возбуждено уже 273 уголовных дела, в суд направлено 134. Вероятно, она может затронуть и "военкоров", и жен мобилизованных – всех, кто высказывает "крамольные" мысли.

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