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      У Хмельницкой СОШ №8 теперь есть транспорт для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

      Новая тема 14 Читати новину українською

      В специализированной школе №8 в Хмельницке, детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата отныне будут перевозить специализированным автотранспортом.

      Подарок школа получила благодаря местной учительнице Лесе Шевчук, сын которой учится в этой школе.

      Я могу смело говорить, что надо мечтать грамотно и озвучивать свои мечты, чтобы все знали о них. Тогда, возможно, найдется такой волшебник, который эту мечту сможет осуществить,
      – сказала учительница начальных классов Леся Шевчук.

      В прошлом году женщина вошла в ТОП-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine. Премию учредил общественный союз "Освитория" для повышения престижа профессии. А партнер премии – агрохолдинг МХП, в рамках премии инициировал специальную номинацию "Реализация мечты учителя".

      Мы выбираем всегда призы по такому принципу, чтобы это было максимально полезно обществу. Мечта Леси – это действительно о будущем, это действительно про тех детей, которым мы должны и обязаны помогать,
      – объяснила директор департамента управления персоналом и коммуникаций агрохолдинга МХП Ксения Прожогина.

      "Здесь почти в каждом классе обучаются дети, имеющие различные особые образовательные потребности и, в том числе, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата", – отметила директор по коммуникациям ГС "Освитория" Жанна Дуфина.

      Раньше в школу детей привозил обычный автобус, который не имел лифта, чтобы поднимать коляски с малышами. Поэтому ребятишки очень обрадовались подарку, ведь теперь они смогут добираться до школы с большим комфортом.

      Специализированный школьный автомобиль оборудован гидравлической установкой – специальной динамичной платформой, которая позволяет пассажиру плавно попасть в салон, даже не вставая с инвалидной коляски.

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      Теги: Новости Хмельницкого
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