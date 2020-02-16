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      В Киеве объявили штормовое предупреждение

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      Синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве в ближайший час (иллюстративное фото) / Фото из открытых источников

      До конца суток 16 февраля Киев накроют мощные ветры. Такая ситуация продержится до утра следующего дня – 17 февраля.

      Предупреждение о значительных порывах ветра опубликовал пресс-центр ГСЧС. Ссылаются спасатели на данные Украинского гидрометцентра.

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      Согласно обнародованным данным, до конца суток 16 февраля, а также ночью и утром 17 февраля в Киеве прогнозируют порывы ветра скоростью до 15 – 18 метров за секунду.

      Заметим, что это І уровень опасности.

      Как действовать во время усиления порывов ветра

      • Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.
      • Если вы оказались на улице, то держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий.
      • В случае сильного ветра, по возможности, спрячьтесь в ближайшем помещении или естественном укрытии. Угроза растет вблизи строящихся или ремонтных зданий.
      • Избегайте возможного пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также парковки рядом с ними автотранспорта – сорванные ветром ветви могут представлять большую опасность.
      • Находясь в помещении, необходимо выключить электричество и газ.
      • Если деревья или ветви, которые упали вследствие порывов ветра, травмировали людей, немедленно информируйте экстренные службы по телефонам 101 или 103.

      По информации Украинского гидрометцентра, 16 февраля в Киеве преобладала солнечная погода, правда были вероятными облака. Температура воздуха в течение дня составляла 5 – 7 градусов тепла. А порывы ветра достигали 7 – 12 метров в секунду. 17 числа в столице прогнозируют такую же погоду. Правда, будет несколько теплее – столбики термометров поднимут до +7 – +9 градусов.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Киева Непогода в Украине Погода
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