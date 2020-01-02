В Киеве заработали пункты приема новогодних елок: почему это важно

Во всех районах столицы заработали 15 пунктов приема новогодних елок, сосен и елей. Собранные деревья будут перерабатывать в труху на специальном механизме. Киевлян призывают не выбрасывать елки на помойку, а дать им "новую жизнь".

Весной переработанные дерева используются для мульчирования лунок вечнозеленых растений, сообщили в пресс-службе КГГА.

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Что такое мульчирование?Мульчирование – это покрытие поверхности почвы соломой, перегноем, треской и другим для защиты земли от пересыхания и перегрева.

На базах районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений уже подготовили специальные площадки для сбора новогодних елок.



График работы и пункты приема елок в Киеве / Скриншот

Кроме того, национальный парк "Межигорье" под Киевом также "примет в дар" непроданные новогодние елки.

Наши копытные животные (козы, олени, антилопы) будут несказанно рады такому подарку,

– обратились представители парка через соцсети.

Сергей Григорьев опубликовал фото вида елки после того, как над ней "поработали" олени.



Слева елка, которую объели олени / Фото: Фейсбук-страница Сергея Григорьева

Заметим, что популярный портал для путешественников составил рейтинг самых красивых новогодних и рождественских елок в городах Европы. Елка, установленная в центре Киева, – также в этом списке, причем аж на пятом месте. Больше – здесь.

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