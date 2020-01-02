16:56
2 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Бессмертный Бердымухамедов. Путин пробил дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 января
      Вести.UA. Жир: Виктор Павлик идет в президенты? Пьяный эфир с Мосийчуком
      Вєсті.UA
      20:03, 1 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      В Киеве заработали пункты приема новогодних елок: почему это важно

      48 Читати новину українською
      В Киеве заработали пункты приема елок / epravda.com.ua

      Во всех районах столицы заработали 15 пунктов приема новогодних елок, сосен и елей. Собранные деревья будут перерабатывать в труху на специальном механизме. Киевлян призывают не выбрасывать елки на помойку, а дать им "новую жизнь".

      Весной переработанные дерева используются для мульчирования лунок вечнозеленых растений, сообщили в пресс-службе КГГА.

      К теме: Какую елку выбирают украинцы: искусственную или живую?

      Что такое мульчирование?Мульчирование – это покрытие поверхности почвы соломой, перегноем, треской и другим для защиты земли от пересыхания и перегрева.

      На базах районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений уже подготовили специальные площадки для сбора новогодних елок.

      пункти прийому ялинок адреса київ графік роботи
      График работы и пункты приема елок в Киеве / Скриншот

      Кроме того, национальный парк "Межигорье" под Киевом также "примет в дар" непроданные новогодние елки.

      Наши копытные животные (козы, олени, антилопы) будут несказанно рады такому подарку,
      – обратились представители парка через соцсети.

      Сергей Григорьев опубликовал фото вида елки после того, как над ней "поработали" олени.

      ялинки олені київ переробка
      Слева елка, которую объели олени / Фото: Фейсбук-страница Сергея Григорьева

      Заметим, что популярный портал для путешественников составил рейтинг самых красивых новогодних и рождественских елок в городах Европы. Елка, установленная в центре Киева, – также в этом списке, причем аж на пятом месте. Больше – здесь.

      Интересно: Как украсить елку: тренды 2020 года

      Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
      сегодня
      4208
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости Киева Экология Мир животных
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 1041
      сегодня , 14:40 Зеленский для Украины – как лотерейный билет: эксклюзивное интервью с Казариным
      Олена Трибушна 355
      28 декабря 2019 , 12:30 Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать
      206
      сегодня , 13:01 Законы, которые изменят жизнь в Украине в 2020 году
      Ірина Поліщук 3599
      сегодня , 12:00 Штурм посольства США в Ираке: как это ударит по Украине
      Злой Одессит 1297
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук