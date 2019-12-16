У Кличко презентовали новый генплан для Киева: что он предусматривает
В Киеве представили проект генерального плана для столицы, предусматривающий строительство 28,6 миллионов квадратных метров жилья за 20 лет. При этом, жилье предлагается строить в комплексе с детсадами, школами и другой социальной инфраструктурой.
Об этом сообщил начальник КП "Институт генерального плана Киева" Сергей Броневицкий во время брифинга.
Интересно: Киев требует стратегического мышления – иначе историческую славу не вернуть
Генеральный план создается не на год или два. Это – глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города,
– отметил мэр столицы Виталий Кличко.
В то же время, по прогнозам Института демографии Нацакадемии наук, численность постоянного населения Киева через 20 лет составит 3,8 миллиона человек.
Проект нового Генплана Киева предусматривает:
- проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 миллионов квадратных метров;
- обеспечение в течение 20-летнего этапа 45 тысячами мест в детских садах, 67 тысячами мест в школах;
- 3,5 тысячи объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будут запрещены высотные застройки;
- сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тысячи гектаров;
- размещение на освобожденных участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов, что позволит увеличить количество рабочих мест почти на 50% – до 2,5 миллионов;
- увеличение площади зеленых зон планируется на 2,27 гектаров;
- создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом.
Проект Генплана разработан на 7 лет с перспективными направлениями развития на 20-летний срок.
Броневицкий также отметил, что действующий Генплан по темпам строительства жилья был перевыполнен, тогда как по темпам реализации инженерной и транспортной инфраструктуры он выполнен всего на 20-25%.
Отметим, что депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона о городе Киев – столице Украины. Таким образом, документ взят за основу. Согласно ему, полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской госадминистрации распределяются.
О чем идет речь в законе о столице
- специальном статусе Киева;
- реализации столичных функций Киева;
- административно-территориальном устройстве Киева;
- организации городской жизни на принципах устойчивого развития города;
- взаимодействии территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;
- местном самоуправлении Киева;
- статусе киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя киевского городского головы – управляющего делами Киевской городской магистрат и заместителя киевского городского головы – главного архитектора города Киева;
- порядке обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;
- стратегическом планировании в Киеве;
- стратегических документах по развитию города Киева;
- информационных системах города Киева;
- механизме контроля, аудита и мониторинга в городе;
- функционировании Ратуши как единого окна предоставления услуг;
- проведении внеочередных выборов в Киеве 8 декабря;
- сокращении Киевсовета со 120 до 84 депутатов.