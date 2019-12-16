15:31
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      У Кличко презентовали новый генплан для Киева: что он предусматривает

      14 Читати новину українською
      Мэр Киева представил генплан для столицы / kyivcity.gov.ua

      В Киеве представили проект генерального плана для столицы, предусматривающий строительство 28,6 миллионов квадратных метров жилья за 20 лет. При этом, жилье предлагается строить в комплексе с детсадами, школами и другой социальной инфраструктурой.

      Об этом сообщил начальник КП "Институт генерального плана Киева" Сергей Броневицкий во время брифинга.

      Интересно: Киев требует стратегического мышления – иначе историческую славу не вернуть

      Генеральный план создается не на год или два. Это – глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города,
      – отметил мэр столицы Виталий Кличко.

      В то же время, по прогнозам Института демографии Нацакадемии наук, численность постоянного населения Киева через 20 лет составит 3,8 миллиона человек.

      Проект нового Генплана Киева предусматривает:

      • проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 миллионов квадратных метров;
      • обеспечение в течение 20-летнего этапа 45 тысячами мест в детских садах, 67 тысячами мест в школах;
      • 3,5 тысячи объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будут запрещены высотные застройки;
      • сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тысячи гектаров;
      • размещение на освобожденных участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов, что позволит увеличить количество рабочих мест почти на 50% – до 2,5 миллионов;
      • увеличение площади зеленых зон планируется на 2,27 гектаров;
      • создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом.

      Проект Генплана разработан на 7 лет с перспективными направлениями развития на 20-летний срок.

      Броневицкий также отметил, что действующий Генплан по темпам строительства жилья был перевыполнен, тогда как по темпам реализации инженерной и транспортной инфраструктуры он выполнен всего на 20-25%.

      Отметим, что депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона о городе Киев – столице Украины. Таким образом, документ взят за основу. Согласно ему, полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской госадминистрации распределяются.

      О чем идет речь в законе о столице

      • специальном статусе Киева;
      • реализации столичных функций Киева;
      • административно-территориальном устройстве Киева;
      • организации городской жизни на принципах устойчивого развития города;
      • взаимодействии территориальной общины города Киева и территориальных общин населенных пунктов Киевской области;
      • местном самоуправлении Киева;
      • статусе киевского городского головы и его заместителя по финансовым вопросам, заместителя киевского городского головы – управляющего делами Киевской городской магистрат и заместителя киевского городского головы – главного архитектора города Киева;
      • порядке обеспечения главой КГГА соблюдения в Киеве Конституции и законов Украины;
      • стратегическом планировании в Киеве;
      • стратегических документах по развитию города Киева;
      • информационных системах города Киева;
      • механизме контроля, аудита и мониторинга в городе;
      • функционировании Ратуши как единого окна предоставления услуг;
      • проведении внеочередных выборов в Киеве 8 декабря;
      • сокращении Киевсовета со 120 до 84 депутатов.
      От курения вейпа умерли 52 человека в США, 1 в Бельгии и 2 в Великобритании
      сегодня
      14594
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Новости недвижимости Скандальные застройки КГГА Виталий Кличко Кредит на жилье Новости недвижимости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Нормандська зустріч – зрада чи перемога: що вдалось зробити Зеленському
      Віталій Дейнега
      сегодня , 15:00 Росія слабне, а Україна прогресує і вчиться протистояти Москві, – CSM
      Світові Медіа 382
      сегодня , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1401
      сегодня , 11:33 Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры: эксклюзивные советы от Андре Тана
      Юлія Михайлова 377
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 964
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук