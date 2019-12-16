У Кличко презентовали новый генплан для Киева: что он предусматривает

В Киеве представили проект генерального плана для столицы, предусматривающий строительство 28,6 миллионов квадратных метров жилья за 20 лет. При этом, жилье предлагается строить в комплексе с детсадами, школами и другой социальной инфраструктурой.

Об этом сообщил начальник КП "Институт генерального плана Киева" Сергей Броневицкий во время брифинга.

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Генеральный план создается не на год или два. Это – глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города,

– отметил мэр столицы Виталий Кличко.

В то же время, по прогнозам Института демографии Нацакадемии наук, численность постоянного населения Киева через 20 лет составит 3,8 миллиона человек.

Проект нового Генплана Киева предусматривает:

проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 миллионов квадратных метров;

обеспечение в течение 20-летнего этапа 45 тысячами мест в детских садах, 67 тысячами мест в школах;

3,5 тысячи объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будут запрещены высотные застройки;

сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тысячи гектаров;

размещение на освобожденных участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов, что позволит увеличить количество рабочих мест почти на 50% – до 2,5 миллионов;

увеличение площади зеленых зон планируется на 2,27 гектаров;

создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом.

Проект Генплана разработан на 7 лет с перспективными направлениями развития на 20-летний срок.

Броневицкий также отметил, что действующий Генплан по темпам строительства жилья был перевыполнен, тогда как по темпам реализации инженерной и транспортной инфраструктуры он выполнен всего на 20-25%.

Отметим, что депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона о городе Киев – столице Украины. Таким образом, документ взят за основу. Согласно ему, полномочия и должности киевского городского головы и председателя Киевской городской госадминистрации распределяются.

О чем идет речь в законе о столице