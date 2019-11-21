У нас есть достоинство: первые фото с вече на Майдане Незалежности

В Киеве продолжается вече под лозунгом "У нас есть достоинство" к 6-й годовщине начала Революции Достоинства. На Майдане Незалежности собрались около 3 – 5 тысяч человек.

Участники акции выступают против разведения войск на Донбассе, а также требуют отказаться от воплощения формулы Штайнмайера.

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Митингующие несут флаги Украины, обклеили одежду желтым скотчем как символом борьбы украинцев за государство и свободу.

Также на Майдане можно увидеть плакаты с надписями "Не продается", "Банду геть", "Свободу Марченко", "Нет репрессиям" и "Хватит нас разводить".

Часть людей стоят с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Звучали также требования отставки Андрея Богдана, Андрея Ермака, Сергея Сивохи и Романа Трубы.

Смотрите первые фото с Майдана (24 канал, Мария Писаренко):

Заметим, что вече организовало "Движение сопротивления капитуляции". Организаторы говорят, что со сцены Майдана выступят участники протестов конца 2013 – начала 2014 годов, ветераны АТО, общественные деятели – они напомнят, как начиналась революция и об ее идеалах.

Часть людей греются в "Глобусе", как "в лучшие майдановские времена" (фото 24 канала, Мария Писаренко):

Журналисты 24 канала заметили среди участников акции бывших пленников Кремля Павла Гриба и Владимира Балуха.

Также уже известно, что активисты на Майдане анонсировали поход под Офис Президента 8 декабря – в канун встречи "нормандской четверки".

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