У Зеленского рассказали, заплатят ли Бадоеву и Коляденко за режиссуру Шествия Достоинства

На услуги Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко, которые стали режиссерами Шествия Достоинства на День Независимости в Киеве, не будут тратить средства из бюджета.

Об этом сообщил Офис Президента Владимира Зеленского, передает "theБабель".

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Оплата услуг по подготовке и организации проведения празднования Дня Независимости клипмейкера Алана Бадоева и хореографа Елены Коляденко из средств государственного бюджета не осуществлялась,

– отметили в ОП.

Бадоев и Коляденко отмечают, что основное внимание празднования Дня Независимости в этом году будет привлечено к украинцам, которые прославили страну в разных сферах. Участие в Шествии Достоинства примут президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и другие выдающиеся украинцы.

Алан Бадоев на репетиции празднования Дня Независимости / Фото из Facebook

Самым дорогим на День Независимости будет человек – наши талантливые соотечественники, которые приезжают со всех уголков Украины и мира для того, чтобы поздравить свое государство,

– говорил Бадоев.

В целом, к организации торжеств 24 августа также приобщили украинского дизайнера, автора платьев-вышиванок Виту Кин, режиссера Андрея Боутенока и Марину Шалеву, саунд-продюсера, члена жюри национального отбора "Евровидения" Евгения Филатова и других.

Как Украина будет отмечать 28-й День Независимости?Украина в этом году будет отмечать День Независимости по новому осовремененному сценарию. В Киеве пройдет Шествие Достоинства, участие в котором примет президент Владимир Зеленский, руководство государства, военные ВСУ, волонтеры, спортсмены, медики, педагоги и т.д.



После этого глава государства выступит с обращением к украинцам и наградит граждан, которые делают важные вклады в развитие страны. Впоследствии в центре Киева состоится грандиозный концерт.



Также в Киеве пройдет еще одно шествие – Марш защитников. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в нем уже подтвердили более 9 тысяч ветеранов со всей Украины. По словам организаторов, на параде ветеранов не будет ни одного из президентов, каких-либо политиков или партийных флагов.