Грозит пожизненное: мужчину, устроившего резню в кафе Иршанска, задержали в Киеве – фото
Полиция задержала в Киеве мужчину, который во время уличного конфликта убил одного человека и ранил еще восьмерых. Драка с поножовщиной произошла 21 июня в Иршанске на Житомирщине.
Мужчина скрывался в киевской квартире
40-летнего жителя Иршанска задержали 2 июля в одном из столичных микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Подробно На Житомирщине неизвестный ранил ножом 9 человек: один мужчина умер
По нашей информации, мужчина скрывался в одной из арендованных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами,
– рассказал начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.
Подозреваемый может попасть за решетку пожизненно
Сейчас с задержанным работают следователи. По предварительной информации, подозреваемый сначала скрывался в одном из дачных массивов, а уже потом отправился в Киев. Сейчас ему объявлено подозрение в умышленном убийстве и хулиганстве. Если мужчину признают виновным, то он может попасть за решетку до 15 лет или пожизненно.
Отметим, что это уже не первый раз у задержанного неприятности с законом. Его уже привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
Подозреваемого объявили в розыск / Фото Нацполиции
Полиция обыскала лесные массивы вокруг Иршанска / Фото Нацполиции
Что известно о резне в Иршанске
- 21 июня в Иршанске между отдыхающими в кафе вспыхнул конфликт.
- В результате ссоры, которая переросла в поножовщину, 9 человек получили ножевые ранения.
- 28-летний местный житель умер.
- Подозреваемый в содеянном сбежал, его объявили в розыск.