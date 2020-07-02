Полиция задержала в Киеве мужчину, который во время уличного конфликта убил одного человека и ранил еще восьмерых. Драка с поножовщиной произошла 21 июня в Иршанске на Житомирщине.

Мужчина скрывался в киевской квартире

40-летнего жителя Иршанска задержали 2 июля в одном из столичных микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Подробно На Житомирщине неизвестный ранил ножом 9 человек: один мужчина умер

По нашей информации, мужчина скрывался в одной из арендованных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами,

– рассказал начальник полиции Житомирской области Юрий Олейник.

Подозреваемый может попасть за решетку пожизненно

Сейчас с задержанным работают следователи. По предварительной информации, подозреваемый сначала скрывался в одном из дачных массивов, а уже потом отправился в Киев. Сейчас ему объявлено подозрение в умышленном убийстве и хулиганстве. Если мужчину признают виновным, то он может попасть за решетку до 15 лет или пожизненно.

Отметим, что это уже не первый раз у задержанного неприятности с законом. Его уже привлекали к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Подозреваемого объявили в розыск / Фото Нацполиции

Полиция обыскала лесные массивы вокруг Иршанска / Фото Нацполиции

Что известно о резне в Иршанске