Убийство 5-летнего мальчика: глава полиции Киевщины подал в отставку

Из-за убийства пьяными полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке. Он просится в зону ООС.

Заявление Ценова удовлетворят, об этом сказал председатель Нацполиции Сергей Князев журналистам ночью после акциии активистов под стенами МВД. Они требуют наказать виновных в смерти ребенка.

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Ценов просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил.

Я, как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к председателю Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно места проведения ООС,

– сказал он.

В то же время из-за трагической смерти ребенка от должностей отстранили руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции Киевщины. Сейчас решается, останутся ли они в рядах правоохранителей.

Что известно об убийстве мальчика полицейскими?

В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики не давали из-за критического состояния мальчика. У ребенка был полностью раздроблен череп, а вытянуть пулю врачи так и не смогли. К вечеру 3 июня мальчик скончался.



В Киеве активисты и все неравнодушные вышли на акцию протеста к зданию Министерства внутренних дел. Возмущенные протестующие хотят дать понять правоохранителям, что дело о гибели мальчика замять не удастся.