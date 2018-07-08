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Участник боев на Донбассе после объявления голодовки умер в больнице Кривого Рога

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Владимир Блызнюк умер после объявления голодовки: руководство больницы говорит, что он употреблял наркотики
Владимир Блызнюк умер после объявления голодовки: руководство больницы говорит, что он употреблял наркотики / Соцсети

В ночь на 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице умер демобилизованный украинский воин Владимир Блызнюк. Ранее, находясь в больнице, бывший участник войны на Донбассе объявлял голодовку, поскольку, по убеждению мужчины, в медучреждении его не обеспечивают необходимыми лекарствами. Правда, после огласки в течение суток неизвестный благотворительный фонд доставил в его палату все необходимое.

Об этом сообщает "Обозреватель". Также ресурс опубликовал фотокопии его заявлений о начале голодовки.

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Близнюк, АТО, Донбас, Кривий Ріг, жертви, лікарня, голодування
Блызнюк объявлял голодовку, потому что руководство медучреждения не обеспечивало его медикаментами

К примеру, в одном из документов экс-боец обвиняет медицинских чиновников во внедрении медицинской реформы.

"Супрун (исполняющая обязанности министра здравоохранения – 24 канал), Мурашко (начальник управления охраны здоровья в Исполнительном комитете Криворожского городского совета), Криштопа (главный врач учреждения, где он проходил курс лечения), гореть вам в аду", – отметил экс-боец войны на Донбассе.

Близнюк, АТО, Донбас, Кривий Ріг, жертви, лікарня, голодування
Также он обвинял медицинское руководство во внедрении медицинской реформы

Как рассказал Криштопа, вероятнее всего, причиной смерти стала печеночная недостаточность, связанная с наркоманией, передает "Первый Криворожский".

"В четверг заведующий отделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усилится", – убеждает врач.

К слову, родные, друзья, коллеги и побратимы Владимира Блызнюка характеризуют его как положительного человека с активной гражданской позицией.

"Володя был активным общественным деятелем. У него была общественная организация "Стальное Братство". Криворожец писал стихи, посвященные воинам АТО, ухаживал за стелой погибших героев", – отмечает близкое окружение погибшего.

Также они назвали слова главного врача ложью.

"Что это за заявления главного врача, вопросы причины смерти, вопросы квалификации оказания медицинской помощи, вопросы, когда кто-то перепутал ложь со стандартами. Грустно когда стандарты BBC перепутали со стандартами "Бла Бла Бла". Если семья примет решение подавать в суд о защите чести и достоинства, поддержка будет обязательно. Служебное расследование тоже будет обязательно", – пишет депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

Напомним, недавно в Луцке бывший военнослужащий и ветеран Афганской войны вонзил себе нож в грудь. Произошло это на глазах у его собратьев в помещении Волынской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана.

Теги: Новости Украины Скандал Жертвы Война на Донбассе Медицина Новости Кривого Рога
Источник: 24 Канал
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