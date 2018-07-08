Участник боев на Донбассе после объявления голодовки умер в больнице Кривого Рога

В ночь на 8 июля в Кривом Роге в 16-й больнице умер демобилизованный украинский воин Владимир Блызнюк. Ранее, находясь в больнице, бывший участник войны на Донбассе объявлял голодовку, поскольку, по убеждению мужчины, в медучреждении его не обеспечивают необходимыми лекарствами. Правда, после огласки в течение суток неизвестный благотворительный фонд доставил в его палату все необходимое.

Об этом сообщает "Обозреватель". Также ресурс опубликовал фотокопии его заявлений о начале голодовки.

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Блызнюк объявлял голодовку, потому что руководство медучреждения не обеспечивало его медикаментами

К примеру, в одном из документов экс-боец обвиняет медицинских чиновников во внедрении медицинской реформы.

"Супрун (исполняющая обязанности министра здравоохранения – 24 канал), Мурашко (начальник управления охраны здоровья в Исполнительном комитете Криворожского городского совета), Криштопа (главный врач учреждения, где он проходил курс лечения), гореть вам в аду", – отметил экс-боец войны на Донбассе.



Также он обвинял медицинское руководство во внедрении медицинской реформы

Как рассказал Криштопа, вероятнее всего, причиной смерти стала печеночная недостаточность, связанная с наркоманией, передает "Первый Криворожский".

"В четверг заведующий отделением застукал Владимира за приемом наркотиков. У него была печеночная недостаточность, которая из-за этого могла усилится", – убеждает врач.

К слову, родные, друзья, коллеги и побратимы Владимира Блызнюка характеризуют его как положительного человека с активной гражданской позицией.

"Володя был активным общественным деятелем. У него была общественная организация "Стальное Братство". Криворожец писал стихи, посвященные воинам АТО, ухаживал за стелой погибших героев", – отмечает близкое окружение погибшего.

Также они назвали слова главного врача ложью.

"Что это за заявления главного врача, вопросы причины смерти, вопросы квалификации оказания медицинской помощи, вопросы, когда кто-то перепутал ложь со стандартами. Грустно когда стандарты BBC перепутали со стандартами "Бла Бла Бла". Если семья примет решение подавать в суд о защите чести и достоинства, поддержка будет обязательно. Служебное расследование тоже будет обязательно", – пишет депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

Напомним, недавно в Луцке бывший военнослужащий и ветеран Афганской войны вонзил себе нож в грудь. Произошло это на глазах у его собратьев в помещении Волынской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана.