В Луцке ветеран-афганец вонзил себе нож в сердце: фото 18+

В Луцке бывший военнослужащий совершил жуткое самоубийство на глазах у своих собратьев в помещении Волынской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана.

Об этом сообщает телеканал "Новая Волынь" в Facebook.

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Известно, что 51-летний мужчина пришел в помещение союза и после разговора с ее представителями вонзил себе нож в грудь в коридоре организации.

На место трагедии сразу же выехали медики и полицейские, но мужчину спасти не удалось – ранение было несовместимым с жизнью.

Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных преступлениях и других событиях.

В Луцке ветеран-афганец вонзил себе нож в сердце



В Луцке ветеран-афганец совершил самоубийство