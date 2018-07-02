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В Луцке ветеран-афганец вонзил себе нож в сердце: фото 18+

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В Луцке ветеран-афганец совершил жуткое самоубийство
В Луцке ветеран-афганец совершил жуткое самоубийство / Фото из открытых источников

В Луцке бывший военнослужащий совершил жуткое самоубийство на глазах у своих собратьев в помещении Волынской областной организации Украинского Союза ветеранов Афганистана.

Об этом сообщает телеканал "Новая Волынь" в Facebook.

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Известно, что 51-летний мужчина пришел в помещение союза и после разговора с ее представителями вонзил себе нож в грудь в коридоре организации.

На место трагедии сразу же выехали медики и полицейские, но мужчину спасти не удалось – ранение было несовместимым с жизнью.

Сведения внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных преступлениях и других событиях.

В Луцке ветеран-афганец вонзил себе нож в сердце


В Луцке ветеран-афганец совершил самоубийство

 

Теги: Новости Украины Полиция Афганістан Жертвы Новости Луцка Самоубийство
Источник: 24 Канал
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