Военный-резервист наложил на себя руки во время учений на Черниговщине

Во время учений "Северная крепость", что идут на Черниговщине, в палаточном городке совершил самоубийство военный-резервист.

Информацию о смерти мужчины подтвердили в оперативном командовании "Север".

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Известно, что инцидент произошел утром во вторник после того, как резервист прибыл в расположение лишь накануне вечером.

Сегодня утром на территории палаточного городка произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учения. Предварительный вывод служебного расследования – самоубийство,

– сообщили в оперативном командовании "Север".

Резервист совершил самоубийство во время учений на Черниговщине

Правда, впоследствии упоминание о самоубийстве было удалено из сообщения.

"Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра", – уточнили в командовании.

По факту этого случая проводят расследование.