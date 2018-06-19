Военный-резервист наложил на себя руки во время учений на Черниговщине
Во время учений "Северная крепость", что идут на Черниговщине, в палаточном городке совершил самоубийство военный-резервист.
Информацию о смерти мужчины подтвердили в оперативном командовании "Север".
Читайте также: На Львовщине нашли застреленным офицера: появились детали
Известно, что инцидент произошел утром во вторник после того, как резервист прибыл в расположение лишь накануне вечером.
Сегодня утром на территории палаточного городка произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учения. Предварительный вывод служебного расследования – самоубийство,
– сообщили в оперативном командовании "Север".
Резервист совершил самоубийство во время учений на Черниговщине
Правда, впоследствии упоминание о самоубийстве было удалено из сообщения.
"Как сообщили командир подразделения и резервисты, которые ночевали с ним в одной палатке, мужчина прибыл в лагерь вечером, на ужине и во время сна вел себя спокойно. Трагедия произошла около 4:15 утра", – уточнили в командовании.
По факту этого случая проводят расследование.