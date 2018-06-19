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Військовий-резервіст наклав на себе руки під час навчань на Чернігівщині

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Резервіст покінчив життя самогубством під час навчань на Чернігівщині
Резервіст покінчив життя самогубством під час навчань на Чернігівщині / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Під час навчань "Північна фортеця", що тривають на Чернігівщині, у наметовому містечку вчинив самогубство військовий-резервіст.

Інформацію про смерть чоловіка підтвердили в оперативному командуванні "Північ".

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Відомо, що інцидент стався вранці у вівторок після того, як резервіст прибув у розташування лише напередодні ввечері.

Сьогодні вранці на території наметового містечка сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Попередній висновок службового розслідування – самогубство,
– повідомили в оперативному командуванні "Північ".

Військовий самогубство Чернігів
Резервіст вчинив самогубство під час навчань на Чернігівщині

Щоправда, згодом згадка про самогубство була видалена із повідомлення.

"Як повідомили командир підрозділу та резервісти, що ночували з ним в одному наметі, чоловік прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4:15 ранку", – уточнили в командуванні.

За фактом цього випадку проводять розслідування.

Теги: Новини України Збройні Сили України Новини Чернігова Самогубство
Джерело: 24 Канал
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