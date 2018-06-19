Військовий-резервіст наклав на себе руки під час навчань на Чернігівщині

Під час навчань "Північна фортеця", що тривають на Чернігівщині, у наметовому містечку вчинив самогубство військовий-резервіст.

Інформацію про смерть чоловіка підтвердили в оперативному командуванні "Північ".

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Відомо, що інцидент стався вранці у вівторок після того, як резервіст прибув у розташування лише напередодні ввечері.

Сьогодні вранці на території наметового містечка сталася сумна подія: помер чоловік, який напередодні ввечері приїхав на навчання. Попередній висновок службового розслідування – самогубство,

– повідомили в оперативному командуванні "Північ".



Резервіст вчинив самогубство під час навчань на Чернігівщині

Щоправда, згодом згадка про самогубство була видалена із повідомлення.

"Як повідомили командир підрозділу та резервісти, що ночували з ним в одному наметі, чоловік прибув у табір ввечері, на вечері і під час сну поводився спокійно. Трагедія сталася близько 4:15 ранку", – уточнили в командуванні.

За фактом цього випадку проводять розслідування.