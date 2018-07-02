У Луцьку ветеран-афганець встромив собі ніж у серце: фото 18+
У Луцьку колишній військовослужбовець скоїв моторошне самогубство на очах у своїх побратимів у приміщенні Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану.
Про це повідомляє телеканал "Нова Волинь" у Facebook.
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Відомо, що 51-річний чоловік прийшов до приміщення спілки і після розмови з її представниками встромив собі ніж у груди в коридорі організації.
На місце трагедії одразу ж виїхали медики та поліцейські, але чоловіка врятувати не вдалося – поранення було несумісним із життям.
Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні злочини та інші події.
У Луцьку ветеран-афганець встромив собі ніж у серце
У Луцьку ветеран-афганець скоїв самогубство