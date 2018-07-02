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У Луцьку ветеран-афганець встромив собі ніж у серце: фото 18+

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У Луцьку ветеран-афганець скоїв моторошне самогубство
У Луцьку ветеран-афганець скоїв моторошне самогубство / Фото з відкритих джерел

У Луцьку колишній військовослужбовець скоїв моторошне самогубство на очах у своїх побратимів у приміщенні Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану.

Про це повідомляє телеканал "Нова Волинь" у Facebook.

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Відомо, що 51-річний чоловік прийшов до приміщення спілки і після розмови з її представниками встромив собі ніж у груди в коридорі організації.

На місце трагедії одразу ж виїхали медики та поліцейські, але чоловіка врятувати не вдалося – поранення було несумісним із життям.

Відомості внесені до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні злочини та інші події.


У Луцьку ветеран-афганець встромив собі ніж у серце


У Луцьку ветеран-афганець скоїв самогубство

 

Теги: Новини України Самогубство Новини Луцька Жертви Афганістан Поліція
Джерело: 24 Канал
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