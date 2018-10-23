11:34
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Участника группы "Нэнси" Сергея Бондаренко похоронили в Киеве: фото

      701 Читати новину українською
      Похороны Сергея Бондаренко – участника группы "Нэнси"
      Похороны Сергея Бондаренко – участника группы "Нэнси" / Фото из соцсетей

      В Киеве похоронили музыканта и участника группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец артиста показал щемящие фото с церемонии прощания.

      О смерти участника группы "Нэнси" стало известно 18 октября. Печальную весть сообщил его отец Анатолий Бондаренко. Через несколько дней родственники, друзья и поклонники Сергея Бондаренко попрощались с артистом в Киеве.

      Читайте также: Умер Сергей Бондаренко: что известно об участнике группы "Нэнси"

      "Последний путь, последняя дорога... Сергей едет в небо навсегда... Мы попрощались с ним... И в небе новая зажглась звезда. Прощай, мой сын! Прости меня за то, что не успел спасти тебя..." – написал Анатолий Бондаренко, добавив несколько фото с церемонии прощания.

       

       

      Кроме этого, отец Сергея Бондаренко признался, что потеря сына повлияла не только на его родных, но и на любимую собаку артиста. По его словам, животное несколько дней вело себя агрессивно, ища певца, а потом осознало, что произошло.

      "Ник в траурном кортеже нашего Сергея... Никогда бы не поверил, что такие чувства могут быть у собаки! Но вы сами это видите! До сих пор сутки он был агрессивным и даже на меня бросался... Бедный Никуся! На каждый шум мчался к дверей встречать Сережу! А тут он все понял и осознал...", – добавил Анатолий Бондаренко.

       

      Напомним, что 7 декабря группа "Нэнси" запланировала выступление в Киеве во "Дворце спорта". Музыкальный коллектив находился в туре в поддержку нового 15 альбома. Сергей Бондаренко присоединился к группе в 2007 году, после чего активно гастролировал с музыкантами. Самая известная их песня – "Дым сигарет с ментолом", которая стала настоящим хитом в 90-х годах.

      Пока неизвестно, что стало причиной смерти 31-летнего певца. Хотя Сергей Бондаренко любил мотоциклы, его жизнь не оборвалась в результате несчастного случая. По словам гитариста группы Алексея Цыплакова, причиной смерти его коллеги стала болезнь, которая внезапно развилась. Певец умер в клинике.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Потери
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук