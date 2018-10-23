В Киеве похоронили музыканта и участника группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец артиста показал щемящие фото с церемонии прощания.

О смерти участника группы "Нэнси" стало известно 18 октября. Печальную весть сообщил его отец Анатолий Бондаренко. Через несколько дней родственники, друзья и поклонники Сергея Бондаренко попрощались с артистом в Киеве.

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"Последний путь, последняя дорога... Сергей едет в небо навсегда... Мы попрощались с ним... И в небе новая зажглась звезда. Прощай, мой сын! Прости меня за то, что не успел спасти тебя..." – написал Анатолий Бондаренко, добавив несколько фото с церемонии прощания.

Кроме этого, отец Сергея Бондаренко признался, что потеря сына повлияла не только на его родных, но и на любимую собаку артиста. По его словам, животное несколько дней вело себя агрессивно, ища певца, а потом осознало, что произошло.

"Ник в траурном кортеже нашего Сергея... Никогда бы не поверил, что такие чувства могут быть у собаки! Но вы сами это видите! До сих пор сутки он был агрессивным и даже на меня бросался... Бедный Никуся! На каждый шум мчался к дверей встречать Сережу! А тут он все понял и осознал...", – добавил Анатолий Бондаренко.

Напомним, что 7 декабря группа "Нэнси" запланировала выступление в Киеве во "Дворце спорта". Музыкальный коллектив находился в туре в поддержку нового 15 альбома. Сергей Бондаренко присоединился к группе в 2007 году, после чего активно гастролировал с музыкантами. Самая известная их песня – "Дым сигарет с ментолом", которая стала настоящим хитом в 90-х годах.



Пока неизвестно, что стало причиной смерти 31-летнего певца. Хотя Сергей Бондаренко любил мотоциклы, его жизнь не оборвалась в результате несчастного случая. По словам гитариста группы Алексея Цыплакова, причиной смерти его коллеги стала болезнь, которая внезапно развилась. Певец умер в клинике.