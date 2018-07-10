Ученые назвали лучшее блюдо для похудения

В новом исследовании эксперты выяснили, что регулярное употребление супов отлично сказывается на фигуре человека. Особенно это полезно тем людям, которые страдают от ожирения.

Вследствие постоянного потребления продуктов, насыщенных жирами, например, сливочного масла, сыра и мяса, возникает словно замок в мозгу, который не позволяет пересмотреть собственный рацион. По мнению экспертов, такое блюдо как суп может изменять мозг человека таким образом, что люди начинают стремиться к здоровому питанию.

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Ученые из Beth Israel Deaconess Medical Center выяснили, каким образом этот замок можно открыть. Как оказалось, для этого необходимо регулярно употреблять супы. Они позволяют формировать пристрастие к вкусу умами – это японское слово, которое выражает специфический привкус, который относится к 5 основных вкусам: сладкому, соленому, горькому и кислому.



Суп назвали лучшим блюдом для похуднения

Ключевой компонент вкуса умами это глутамат – пищевая добавка, предназначенная для усиления вкусовых ощущений, которую можно обнаружить почти во всех продуктах питания. Особенно много глутамата в белковой пищи, к примеру, в молочных изделиях, рыбе и мясе.

Во многих культурах принято употреблять бульоны перед приемом пищи, – говорят авторы исследования. Мы же пришли к выводу, что людям, которым грозит ожирение, в качестве первого блюда следует употреблять богатые вкусом умами супы. Впоследствии они помогают формировать правильное отношение к еде и не налегать активно на вредные для их здоровья и талии продукты,

– подчеркнули авторы исследования.