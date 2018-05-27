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Ученые объяснили, чем полезны видеоигры для мужчин

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Чем полезны видеоигры
Чем полезны видеоигры

Многие женщины сетуют на то, что их избранники тратят свое свободное время на видеоигры. Однако такое увлечение может иметь и полезное действие. В частности, мужчины, которые играют в видеоигры, лучше ориентируют на местности и могут быстрее дойти до конечной точки маршрута.

Такие данные обнародовали ученые Калифорнийского университета Санта-Барбары, сообщает журнал Springer's.

По словам ученых, результаты были выведены на основе исследования, проведенного среди студентов. Сначала ученые хотели узнать, кто лучше ориентируется на местности – мужчины или женщины. 68 участников эксперимента должны были пройти лабиринт после того, как им разрешили это сделать на компьютере. Перед началом исследования людей спросили об их настроении, играют ли они в видеоигры и какую стратегию будут применять для достижения цели.

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Кроме обычного лабиринта, ученые предложили участникам пройти еще один путь, который имел деревья и кусты. Ученые хотели посмотреть, будут ли использовать люди растения как ориентиры.

Как и ожидалось, мужчины с большей вероятностью используют ориентиры и в среднем достигают своей цели быстрее, чем женщины. Наоборот, женщины-участницы с большей вероятностью следовали по ухоженным маршрутам и блуждали,
– рассказали ученые.

В результате исследования ученые установили, что мужчины, которые играют в видеоигры, быстрее находили правильный путь и достигали пункта назначения эффективным методом.

Теги: Новости США LifeStyle наука
Источник: 24 Канал
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