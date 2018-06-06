Ученые развенчали миф о пользе секс-роботов для здоровья

Исследователи из Королевского колледжа Лондона доказали, что информация относительно безопасности секс-роботов для здоровья не подтверждена. Нет никаких данных о том, что разработки полезны для борьбы с социальной изоляцией и другими проблемами, несмотря на громкие заявления производителей.

Об этом сообщает BMJ Sexual & Reproductive Health.

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Ученые проанализировали литературу и исследования об использовании секс-роботов. Авторы публикации хотели узнать, есть ли какие-нибудь весомые доказательства пользы разработок для физического и эмоционального здоровья. Однако они не обнаружили никаких ссылок на исследования, которые бы подтвердили пользу секс-роботов.

Производители же тем временем не стесняются заявлять, что их разработки способны подарить безусловную любовь и поддержку", удовлетворить "как сексуальные, так и социальные потребности" и даже предлагают использовать секс-роботов для удовлетворения пожилых людей и инвалидов.



Ученые не нашли подтверждения пользы секс-роботов

Новое исследование, объясняют авторы, показывает, что не следует делать ложных заявлений, для начала нужно изучить явление наиболее полно и глубоко. Ученые также отмечают риск разрыва отношений между партнерами и отсутствие человеческих эмоций у роботов, что может вызвать множество проблем в будущем.

Отдельно был рассмотрен самый спорный вопрос – производство секс-кукол для педофилов. Доказательств лечения педофилов или защиты детей подобным способом выявлено не было. Более того, авторы исследования предупреждают, что использование секс-кукол может нормализовать акты сексуального насилия по отношению к детям и женщинам, сделать последних более уязвимыми.

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Ученые подчеркнули, что создание рынка секс-ботов не приведет к снижению риска насилия и инфекций.

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