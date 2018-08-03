Ученые из Австралии провели исследование и установили, что некоторые бактерии, резистентные к антибиотикам, стали устойчивыми к средствам для мытья рук с содержанием спирта.

Это произошло из-за распространенности дозаторов антибактериальных гелей в больницах, пишет The Independent. Раньше они помогали успешно бороться с тяжелоизлечимыми инфекциями.

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Дозаторы распространялись по причине того, что дезинфекция рук помогала затормозить распространение метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия может повлиять на возникновения неизлечимого заболевания, к примеру, сепсис или пневмония. MRSA является устойчивой к лекарствам.



Ученые заявили об угрозе гелей для дезинфекции рук

Ученые установили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Последние способны вызывать сепсис. Эти микроорганизмы являются причиной 10% случаев внутрибольничных инфекций во всем мире.

Ученые провели исследования на мышах и установили, что бактерии VRE выживали при обработке этанолом. Более того, они способны быстрее колонизировать кишечник мышей.



Безопасные спиртовые дезинфицирующие средства

Что такое сепсис?

Это тяжелое инфекционное заболевание, которое развивается ввиду прогрессирования и распространения инфекционного процесса в организме через кровь.

Что такое пневмония?

Это острое воспаление легких, при котором поражаются альвеолы – воздушные пузырьки. Возникает из-за бактерий или вирусов.

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