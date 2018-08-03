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Ученые заявили об угрозе гелей для дезинфекции рук

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Ученые заявили об угрозе гелей для дезинфекции рук
Ученые заявили об угрозе гелей для дезинфекции рук / newscientist.com

Ученые из Австралии провели исследование и установили, что некоторые бактерии, резистентные к антибиотикам, стали устойчивыми к средствам для мытья рук с содержанием спирта.

Это произошло из-за распространенности дозаторов антибактериальных гелей в больницах, пишет The Independent. Раньше они помогали успешно бороться с тяжелоизлечимыми инфекциями.

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Дозаторы распространялись по причине того, что дезинфекция рук помогала затормозить распространение метициллин-резистентного золотистого стафилококка (MRSA). Эта бактерия может повлиять на возникновения неизлечимого заболевания, к примеру, сепсис или пневмония. MRSA является устойчивой к лекарствам.

Вчені заявили про загрозу гелів для дезінфекції рук
Ученые заявили об угрозе гелей для дезинфекции рук

Ученые установили, что использование спиртовых дезинфицирующих средств привело к учащению заболеваний, вызванных ванкомицин-резистентными энтерококками (VRE). Последние способны вызывать сепсис. Эти микроорганизмы являются причиной 10% случаев внутрибольничных инфекций во всем мире.

Ученые провели исследования на мышах и установили, что бактерии VRE выживали при обработке этанолом. Более того, они способны быстрее колонизировать кишечник мышей.

Чи безпечні спиртові дезінфікуючі засоби
Безопасные спиртовые дезинфицирующие средства

Что такое сепсис?
Это тяжелое инфекционное заболевание, которое развивается ввиду прогрессирования и распространения инфекционного процесса в организме через кровь.

Что такое пневмония?
Это острое воспаление легких, при котором поражаются альвеолы – воздушные пузырьки. Возникает из-за бактерий или вирусов.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Лечение Инфекция
Источник: 24 Канал
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