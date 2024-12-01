Не только "Орешник": какие российские ракеты, способные нести ядерный заряд

21 ноября оккупанты ударили по Днепру баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Известно, что захватчики имеют огромное количество ракет, способных переносить ядерный заряд.

В Институте изучения войны отметили, что путинские запугивания "Орешником", который может нести ядерный заряд, – это пустой звук для Украины, которая постоянно страдает от ракетных и дроновых обстрелов. Тем более Россия неоднократно уже била по ней ракетами, которые могут нести ядерную боеголовку, передает 24 Канал со ссылкой на UA War Infographic.

Смотрите также Кинетический удар тоже опасен, – Свитан о вероятном новом ударе "Орешником"

Россия имеет десятки ракет, которые способны переносить ядерку

На встрече членов Совета безопасности ОДКБ глава Кремля с восторгом описывал технические характеристики "Орешника", который способен поражать цели на расстоянии более 5 тысяч километров. Но больше всего Запад, по мнению Путина, должен был напугать тот факт, что эта ракета способна нести ядерный заряд.

Справка: Ракета, которой оккупанты ударили по Днепру 21 ноября, была обычной. Ее боеголовка не имела вообще никакой взрывчатки.

Однако страна-агрессор имеет десятки ракет, которые могут нести, как ядерный, так и обычный заряд. Ими россияне постоянно атакуют Украину. Так, по меньшей мере 13 ракет, которые могут быть использованы для атомного удара, уже неоднократно били по нашим городам. На инфографике ниже они выделены красным. Это, в частности, печально известные "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры-М", Х-22, Х-101, С-300.

К слову, перед тем, как начинать угрожать ядерным оружием, Путину стоит вспомнить, что Россия – не единственная страна, которая обладает вооружением массового поражения. Так, NewsWeek проанализировало последствия ядерного удара США по Москве, Пхеньяну и Пекину, используя карты профессора Алекса Веллерстайна.