Россияне попали в здание СБУ и многоэтажку: все, что известно об атаке на Днепр 28 июля
Оккупанты ударили по Днепру крылатыми ракетами, в результате чего пострадала жилая многоэтажка и здание СБУ. Вместе с тем известно о пострадавших из-за этого удара.
Около 20:30, 28 июля, жители Днепра слышали взрыв. Впоследствии появилась информация о попадании в гражданскую инфраструктуру и здание Службы безопасности Украины. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно об этом теракте России.
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Пострадавшие и жертвы
По состоянию на 23:11, 28 июля известно о 9 пострадавших из-за ракетного удара захватчиков по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Следует отметить, что среди пострадавших есть девушка 2006 года рождения и ребенок 2009 года рождения. У них и еще двух пострадавших 20-летних девушек – акубаротравма. Или, другими словами, – контузия.
Пятеро человек получают амбулаторную помощь. Это четверо мужчин от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. "Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
В то же время, как отметил председатель Сергей Лысак, это просто чудо, что нет погибших в результате обстрела и попадания.
А насчет жертв скажу – чудом погибших нет.
Отсутствие погибших можно объяснить тем фактом, что захватчики ударили в многоэтажку, которая еще не была введена в эксплуатацию.Обратите внимание! В полиции сообщили, что рядом с местами ракетных ударов в Днепре правоохранители развернули пункт приема заявлений от пострадавших. Там также заявили, что начали досудебное производство по факту нарушения врагом законов и обычаев войны. Это часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса.
Как выглядит место атаки
В 23:20, 28 июля в ДОР проинформировали, что спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший в результате попадания в здание СБУ. В общей сложности огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.
Кадры с места удара в Днепре / Фото пресс-службы местных властей, СМИ
На место попадания сразу выехало немало ГСЧС-инков, машин скорой помощи, полицейских и представителей других соответствующих органов.
Последствия атаки на Днепр: смотрите видео
Чем били захватчики
Как отметили в Днепропетровской областной военные администрации, предварительно, враг нанес удар двумя баллистическими ракетами с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".
В то же время мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты запустили три ракеты наземного базирования типа "Искандер" по городу.
Удар по Днепру: смотрите видео со страницы Зеленского
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Реакция украинской власти
- Президент Владимир Зеленский констатировал, что враг снова прибегает к ракетному террору. Глава нашего государства сообщил, что провел совещание с СБУ, МВД, ГСЧС и руководителем ОВА по обстрелу. В своем сообщении он назвал россиян св*лочами, однако вместе с тем подчеркнул, что они обязательно за все будут отвечать.
- Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что Россия в очередной раз нарушила право на жизнь, которая есть у каждого человека, приходящего в этот мир. "Враг цинично убивает. Разрушает дома. Пытается запугать. Сколько еще украинцы должны терпеть этот террор от российских ракет, чтобы мир понял, что террорист может остановить сила и страх перед ответственностью", – подчеркнул уполномоченный по правам человека.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что с каждым днем мы становимся сильнее и переживем все плохое, что нам создает враг: "России всегда донимала наша государственность.
И в день нашей государственности они не могли не отметиться. Они не разрушат ракетами нашу государственность. Они разрушат свою".