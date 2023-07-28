Россияне попали в здание СБУ и многоэтажку: все, что известно об атаке на Днепр 28 июля

Оккупанты ударили по Днепру крылатыми ракетами, в результате чего пострадала жилая многоэтажка и здание СБУ. Вместе с тем известно о пострадавших из-за этого удара.

Около 20:30, 28 июля, жители Днепра слышали взрыв. Впоследствии появилась информация о попадании в гражданскую инфраструктуру и здание Службы безопасности Украины. В этом материале 24 Канал собрал все, что известно об этом теракте России.

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Пострадавшие и жертвы

По состоянию на 23:11, 28 июля известно о 9 пострадавших из-за ракетного удара захватчиков по Днепру. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Следует отметить, что среди пострадавших есть девушка 2006 года рождения и ребенок 2009 года рождения. У них и еще двух пострадавших 20-летних девушек – акубаротравма. Или, другими словами, – контузия.

Пятеро человек получают амбулаторную помощь. Это четверо мужчин от 18 до 53 лет и 77-летняя женщина. "Один пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В то же время, как отметил председатель Сергей Лысак, это просто чудо, что нет погибших в результате обстрела и попадания.

А насчет жертв скажу – чудом погибших нет.

Отсутствие погибших можно объяснить тем фактом, что захватчики ударили в многоэтажку, которая еще не была введена в эксплуатацию.

Как выглядит место атаки

В полиции сообщили , что рядом с местами ракетных ударов в Днепре правоохранители развернули пункт приема заявлений от пострадавших. Там также заявили, что начали досудебное производство по факту нарушения врагом законов и обычаев войны. Это часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса.

В 23:20, 28 июля в ДОР проинформировали, что спасатели ликвидировали пожар, вспыхнувший в результате попадания в здание СБУ. В общей сложности огонь охватил площадь в 100 квадратных метров.

Кадры с места удара в Днепре / Фото пресс-службы местных властей, СМИ

На место попадания сразу выехало немало ГСЧС-инков, машин скорой помощи, полицейских и представителей других соответствующих органов.

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Чем били захватчики

Как отметили в Днепропетровской областной военные администрации, предварительно, враг нанес удар двумя баллистическими ракетами с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

В то же время мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что оккупанты запустили три ракеты наземного базирования типа "Искандер" по городу.

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