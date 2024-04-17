США не будут защищать Украину, как Израиль: действительно ли нас "кинули" и что будет с помощью

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль ракетами и дронами, применяя тактику России, которая более 2 лет терроризирует украинцев. Отразить эту мощную атаку Израилю помогли партнеры, в том числе и Соединенные Штаты. Впрочем, Украине США не собираются оказывать подобную помощь.

Беспрецедентный обстрел Израиля для 24 Канала проанализировали эксперты. Какие последствия иранская атака будет иметь для Украины и мира, и действительно ли заявления США о том, что они не будут помогать нам защищать небо так же означают, что нас "кинули" – читайте далее в материале.

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Зачем Иран впервые в истории сам атаковал Израиль

Политолог из Израиля Михаил Пелливерт отметил, что долгое время там считали, что Иран не решится на прямой удар. Однако его последствия не такие существенные, как могли бы быть, ведь он не нанес ущерб военной или гражданской инфраструктуре.

Это прежде всего атака с целью запугивания гражданского населения – Иран играет в сложную психологическую войну,

– объяснил политолог.

По его словам, Иран – это страна, из которой на Ближнем Востоке происходит весь терроризм, направленный против Запада и, в частности, Израиля. Поэтому Пеливерт не сомневается, что война будет.

"Когда состоится война, мы не знаем, однако то, что она будет, – абсолютно несомненно", – подытожил политолог.

В свою очередь эксперт по вопросам национальной безопасности и военный ВСУ Иван Варченко высказал предположение, что нападение Ирана на Израиль – это попытка удержать диктатуру.

Да, сейчас диктаторы во всем мире чувствуют нестабильность из-за развития коммуникации, СМИ, распространения интернета. Они боятся социальных революций, которые вследствие этого могут возникнуть.

"Бедные диктаторские государства, которые в определенной степени возглавляет Россия, чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы сохранить своих вождей, которые уже по три десятилетия держатся за власть, ценой своих наций", – сказал Варченко.

Каким может быть ответ Израиля

Исполнительный директор Международной ассоциации малых общин и политолог Алексей Буряченко заметил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху согласился не давать немедленный жесткий ответ Ирану. Однако это ни в коем случае не проявление слабости.

Это проявление того, что нарабатывается консолидированная позиция, чтобы не допустить большой войны,

– объяснил политолог.

В то же время Израиль никому не прощает таких поступков, поэтому ответ обязательно будет и технологическим, и молниеносным. Вопрос в том, когда именно – либо сегодня, либо завтра, либо через месяц.

Израильские СМИ сообщили, что в конце концов власти определились, как ответят на массированную атаку иранской стороны. Сообщалось, что Израиль рассматривает стратегию держать Иран в напряжении, откладывая возможный ответ на атаку.

Политолог из Израиля Михаил Пелливерт заметил, что Иран является очень серьезным и опасным врагом. В одиночку Израиль вряд ли справится с такой угрозой. Маловероятно, что сейчас назревает первая ирано-израильская война.

"Скорее, Израиль стоит на пороге войны с Хезболлой – это самая опасная прокси организация Ирана на Ближнем Востоке. Мне кажется, именно туда будет направлен показательный и полномасштабный ответ Израиля", – предположил политолог.

Как отметил журналист из Израиля Роман Янушевский, пока нет предпосылок, что нанесут удар в ответ на иранскую атаку. С другой стороны, удар Израиля может быть неожиданным, чтобы была интрига и иранская сторона понервничала.

"Израильский ответ может быть жестким и даже непропорциональным, потому что Иран перешел "красные линии" и нарушил "правила игры" тем, что непосредственно нанес удар по территории Израиля", – сказал Янушевский.

Почему партнеры не сбивают ракеты над Украиной

Россия так же наносит террористические атаки по Украине. Как отметил эксперт по вопросам национальной безопасности и военный ВСУ Иван Варченко, обстрел Израиля сравним с однодневной российской атакой по нашему государству в середине марта 2024 года. Однако реакция была другой, потому что Запад уже привык к таким новостям из Украины.

"Атака на Израиль по количеству ударов соизмерима с однодневной атакой на Украину, которую Россия провела в середине марта. Но мы понимаем, что здесь есть другие факторы. Например, когда Иран запускал ракеты, то они летели через территории других стран", – сказал Варченко.

Так, иранские ракеты и дроны летели через Ирак, всю территорию Иордании, а, возможно, и Сирии. Это является серьезным шагом к эскалации и и вовлечению в конфликт новых государств.

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Несмотря на то, что США помогли Израилю отразить атаку, там заявили, что не будут участвовать в наземных операциях против Ирана. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин объяснил, что его страна больше всего хочет не допустить расширения конфликта.

Соединенные Штаты не хотят расширения войны. Не хотят, чтобы войны было больше. Это сложно понять и оценить людям, которые находятся в войне не по своей вине, не по собственному желанию,

– отметил Рашкин.

По его мнению, если бы это был удар именно по США, то реакция была бы совсем другой. Однако ни Израиль, ни Украина не являются частью этой страны.

"Это не означает, что США всех "кинули". Это означает, что мы пересматриваем просто мир, в котором мы живем, в котором мы отходим от идеи того, что мы все кому-то принадлежим: будь то России, или Китаю, или Ирану, или США. И большинство людей хотели бы принадлежать США", – сказал политик из США.

Рашкин отметил, что надо быть страной, которая понимает свою ценность и формирует союзы на основе взаимной выгоды.

Юрий Рашкин сказал, "кинули" ли США Украину и Израиль

Российский публицист из США Андрей Пионтковский убежден, что не следует преувеличивать роль Штатов в защите Израиля, хотя это и было эффективно. Уже на следующий день администрация Джо Байдена прибегла к заявлениям "ни в коем случае". Например, в отношении Украины это была настоятельная рекомендация не бить по российским НПЗ, тогда как в отношении Израиля в Белом доме заявили, что не будут участвовать в наземных операциях против Ирана.

"Я бы не идеализировал здесь поддержку администрации Байдена. Он (Байден – 24 Канал) вынужден в отношении Израиля идти на большее, потому что израильское лобби в США гораздо сильнее, чем украинское", – подчеркнул Пионтковский.

В целом же политика американской администрации заключается в умиротворении агрессоров.

, в США не согласились с логикой сравнения защиты Украины и Израиля . Там отметили "большую поддержку" нашего государства.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник объяснил, что Запад очень напуган ядерными угрозами Владимира Путина. Так, если условно Польша собьет над Украиной российскую ракету, то это будет означать прямое вступление в войну. А следом – немедленную активизацию четвертой и пятой статей НАТО о коллективной защите. Однако на Западе к этому не готовы.

Иран на эту минуту не имеет ядерного оружия. Гарантирую вам на 100%, если бы у них это ядерное оружие было, ситуация имела бы кардинально другой вид. А Путин шантажирует ядерным оружием. И где эта тоненькая ниточка, которая оборвется или не оборвется, – никто не знает. Поэтому все очень осторожны,

– сказал Черник.

Также военный эксперт отметил, что это вовсе не означает, что для нас все плохо.



Путин угрожает миру ядеркой / Getty Images

О "российском следе" в атаке на Израиль

Для атаки на Израиль Иран использовал опыт России. Ведь, как заметил военный эксперт Олег Жданов, комбинированность ударов и планирование огневого поражения были идентичны российским. Так, когда дроны начали подлетать к воздушному пространству Израиля, Иран ударил баллистическими ракетами. Время их прилета совпадает.

"Цель – перегрузить систему противоракетной обороны. Это то же самое, что делает Россия, но из-за глубокой эшелонированности, большой плотности противоракетной обороны и помощи партнеров – Израилю удалось перехватить 99% воздушных целей", – объяснил военный эксперт.

В то же время эксперт по вопросам национальной безопасности и военный ВСУ Иван Варченко и вовсе убежден, что Россия однозначно была в контексте переговоров и подготовки удара по Израилю, как союзник Ирана.

"Вместо того, чтобы попытаться решить конфликт средствами, которые есть у цивилизованного мира – которые срабатывали в прошлом и могут сработать, Россия и диктатуры Востока решили его усилить, бросить в его горнило еще десятки тысяч людей и распространить до уровня третьей мировой войны", – предположил Варченко.

Пока нет четких доказательств, что Россия причастна к иранской атаке на Израиль. Однако журналист из Израиля Роман Янушевский рассказал, что уже появляются публикации вроде бы Россия могла пробовать убедить Иран, который сомневался – наносить этот удар или нет.

Не думаю, что Россия как-то технически причастна, но на таком уровне влияния (уровень консультаций – 24 Канал) – это вполне возможно. Более того, что такие атаки уже многократно были отработаны по Украине,

– предположил журналист из Израиля.

Дело в том, что в этой ситуации Путин имеет собственный геополитический интерес. Это касается помощи США прежде всего Украине и Израилю. Таким образом Россия может пробовать усложнить процесс.

Что теперь будет с помощью от США

В США уже длительное время не могут принять пакет поддержки, который объединяет помощь для Украины, Израиля и Тайваня. На фоне обострения на Ближнем Востоке этот законопроект разделили. Впрочем, как объяснил политолог Олег Лесной, это разделение на законопроекты не о скорости, а о процедуре.

Так, если этим законопроектам придется проходить полную процедуру, то это займет не один день.

"Не вижу ничего, что связано с геополитикой. Я вижу, что это связано с внутренней политикой в Соединенных Штатах, где каждый отстаивает свои интересы в пределах одного государства и не обращает внимания на то, что США фактически теряют лидерство", – сказал политолог.

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Российский публицист из США Андрей Пионтковский считает, что решение относительно Израиля все-таки примут. Однако касательно Украины, вероятно, будут говорить о помощи в кредит, что продвигает Дональд Трамп. Возможно, даже начнутся работы на этом направлении, а через полгода возникнут какие-то "организационные трудности".

"Трамписты не допустят в ближайшее время голосования "на ура" законопроекта по Украине. Самые хитрые из них будут говорить, якобы они с Украиной и напряженно работают. А откровенные – будут говорить, якобы Украина им не нужна, Трамп не позволяет, ему это не надо", – предположил Пионтковский.

Пионтковский о влиянии ситуации в Израиле на помощь Украине: смотрите видео

Чем обстрел Израиля может обернуться для мира

Израильский журналист Цви Зильбер подчеркнул, что после дерзкой террористической атаки Ирана к Израилю вернулась поддержка мирового сообщества. Так, ранее ряд стран критиковал Тель-Авив за гуманитарную ситуацию в Секторе Газа и призвал прекратить военные действия.

Сегодня эти разговоры практически забыты и появилось небольшое "окно возможностей", когда на Ближнем Востоке может появиться новый военный союз. Я не говорю, что блок типа НАТО, но военный союз, контуры которого уже очерчиваются,

– сказал Зильбер.

Главной целью этого союза может стать именно противостояние Ирану. Сегодня большинство стран Ближнего Востока обеспокоены угрозой, которую представляет Иран и готовы ему противостоять.

Союзник Израиля – США пытаются избежать большого конфликта на Ближнем Востоке из-за политического кризиса, вызванного избирательной гонкой. Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов предположил, что Израиль не хочет эскалировать ситуацию с Ираном из-за неуверенности в поддержке США. Поэтому вполне вероятно, что этот конфликт в ничто больше и не перерастет.

"Израиль не имеет уверенности, что страны мира встанут на его сторону, а без поддержки он не решится ввязываться в этот конфликт довольно глубоко", – подчеркнул политолог.

Если же Иран выберет путь усиления эскалации и войны, то для исламского режима все может закончиться плохо. Журналист из Израиля Роман Янушевский рассказал, что внутри Ирана поддержка власти очень шаткая.

Раз в несколько лет в Иране происходят различные беспорядки, демонстрации. В общем иранский народ не знает, как избавиться от этого режима. Это может быть хорошая новость прежде всего для самого Ирана, для иранского народа, если этот режим будет свергнут в результате подобной войны,

– сказал журналист.

После террористической атаки в социальных сетях даже появились хэштеги, в которых иранцы непосредственно выражают поддержку Израилю против собственного правительства. А это тоже говорит о многом.