"Посмотрите на Одессу, господин Джонсон": Туск резко обратился к спикеру Палаты представителей США

Российская армия в очередной раз ударила по Одессе, в результате чего погибли более двух десятков украинцев, еще десятки ранены. После инцидента премьер-министр Польши эмоционально обратился к спикеру Майку Джонсону.

Напомним, Сенат проголосовал за дополнительные 60,1 миллиарда долларов США Украине в рамках большого пакета помощи. Однако Майк Джонсон отказался выносить законопроект на голосование в Палату представителей. Он отмечает, что при отсутствии решения по безопасности границ США, не станет этого делать.

Смотрите также "Тигр на бумаге" – готовиться к худшему․ Какие шансы у Европы выстоять в войне без США?

Слова Туска

Премьер-министр Польши Дональд Туск эмоционально обратился к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону после атаки России на Одессу.

Посмотрите на Одессу, господин Джонсон! Сколько еще аргументов вам нужно, что принять решение?

– поинтересовался Туск.

Что известно о помощи от США

Майк Джонсон в среду 13 марта пообщался с сенаторами-республиканцами. По результатам разговора он сообщил, что готов разблокировать пакет помощи для Украины, однако Палата готовит собственный проект закона, который будет отличаться от предложенного.

Майк Джонсон озвучил идею, по которой проект Палаты представителей может предложить Украине поддержку в формате или кредита, или ленд-лиза. В то же время он рассматривает создание инструмента, который бы дал зеленый свет на использование конфискованных российских активов. Эти средства должны были бы пойти в фонд для поддержки нашего государства.

В то же время сейчас в нижней палате Конгресса собирают подписи, чтобы обойти блокировку голосования Майка Джонсона. Для того, чтобы петиция была успешной, она должна получить подписи не менее 218 членов Палаты представителей, что составляет большинство от общего количества 435 членов нижней палаты Конгресса.