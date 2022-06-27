Удар по ТРЦ в Кременчуге: видео и все, что известно о трагедии

Российские оккупанты 27 июня обстреляли Кременчуг в Полтавской области. Ракеты прилетели в торговый центр "Амстор", где было около тысячи мирных людей. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Торговый центр точно не составлял никакой стратегической ценности и отнюдь не являлся военным объектом. Следовательно, удар можно считать циничным актом российского террора. Все, что известно об атаке, читайте дальше в материале 24 канала.

Важно Количество жертв невозможно представить, – Зеленский рассказал о попадании в ТРЦ в Кременчуге

Вспыхнул сильный пожар

После объявления воздушной тревоги около 16:00 жители Кременчуга услышали сильные взрывы. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сразу подтвердил – Россия нанесла ракетный удар по городу. Впоследствии стало известно, что попали в торговый центр.

В этот момент там было очень много людей. Вспыхнул масштабный пожар. Очевидцы сообщали, что горят даже стены.

Смотрите видео с жуткими кадрами пожара ТРЦ в Кременчуге:

Ситуация – сложная

Спасатели сообщили, что горит 10 тысяч квадратных метров. Привлекли 115 пожарных и 20 единиц техники. Также туда отправили пожарный поезд Укрзализныци и МОГ ГСЧС.

В ОВА отметили, что ситуация сложная, но пожар не распространяется.

Пожар в ТРЦ / Фото ГСЧС и Полтавской ОВА:

Количество жертв трудно представить

В офисе Президента озвучили предварительные цифры. По состоянию на 18:00 сообщали о двух погибших и 20 раненых, из которых 9 находились в тяжелом состоянии. Однако впоследствии число жертв возросло. Известно, что 11 человек погибли и 40 ранены, 25 из них госпитализированы. В Полтавской области констатировали, что количество жертв еще будет расти.

В Кременчуг приехал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ТРЦ было около тысячи человек. Потому количество жертв даже невозможно представить.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно,

– подчеркнул Зеленский.

"Скорые" съезжались в ТРЦ со всего Кременчуга. Медики оказывают помощь раненым на месте. В ОП рассказали, что для приема раненых готовят областные больницы.

Лунин сообщил, что в дополнительной крови для пострадавших пока не нуждаются.

Что происходило возле ТРЦ, смотрите видео:

Били ракетами Х-22

По торговому центру российские оккупанты попали ракетами Х-22. В командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что их захватчики выпустили из дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а запускали их из Курской области.

Пропагандисты уже запустили циничные фейки об ударе

Российские пропагандисты оправдываются и врут, что удар якобы был по местному нефтеперерабатывающему заводу. Оккупанты заявляют, якобы жертв нет.

Однако расстояние между ТРЦ "Амстор" и НПЗ – более 12 километров. Кроме того, что в апреле 2022 года завод был разрушен в результате ракетного удара российских оккупантов.

Поражает и реакция россиян на атаку по мирным людям. Они радуются и говорят о "постановке".

Куда обращаться родным пострадавших

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что в гостинице "Днепровские зори" работает мобильный пункт полиции.

"Если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТЦ "Амстор" и с ними нет связи, обращайтесь в гостиницу "Днепровские зори", – призвал чиновник.

К слову, полиция просит водителей объезжать район "Амстора", чтобы не создавать пробок и не мешать работе оперативных служб.

Очередной акт терроризма России

Россияне специально нанесли удар по торговому центру посреди бела дня, когда там находилось очень много мирных жителей. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что цель оккупантов одна – убить и залить все украинской кровью. Он уверен, что Россия – это террористическое государство.

Лунин тоже назвал атаку очередным военным преступлением русских против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россию необходимо признать государством-террористом.

Украинские партнеры должны отреагировать на этот случай и усилить давление на государство-террориста, убеждена глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Нужно увеличить поддержку Украины в плане оружия, поскольку Путин ведет наиболее циничную войну в центре Европы против всего цивилизованного мира.

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