Выполняется несколько задач: насколько серьезны разрушения Чонгарского моста после взрыва

Чонгарский мост 6 августа снова получил разрушения. В результате взрывов на автомобильном полотне появились огромные пробоины. Позже оккупанты предположили, что мост, вероятно, был атакован ракетами Storm Shadow.

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отметил, что атаки, в частности, по Чонгарскому мосту – это системные удары по логистике врага. Ведь оккупанты пытаются использовать эти пути для поставки военного ресурса. Однако их попытки становятся напрасными. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Разрушили до определенной степени

Он объяснил, что Чонгарские мосты – это два транспортных моста и один – железнодорожный. И Вооруженные Силы Украины нанесли по ним уже третий удар.

Чонгарский мост Оккупанты использовали его для поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов, запчастей для техники, ротации техники для своей группировки на материковой части Украины на Южном направлении.

"Главная цель этих ударов, и это можно понять из характера разрушений моста, не полное уничтожение Чонгарских мостов. Задача ВСУ – не дать сейчас возможности россиянам использовать их в военных целях. Это значит разрушить мосты до такой степени, чтобы тяжелые грузы невозможно было бы перетаскивать по ним", – отметил эксперт по международной безопасности.

В то же время, легким автомобильным транспортом или пешком по этим мостам теоретически можно передвигаться.

ВСУ официально подтвердили , что около 15:00 они поразили Чонгарский и Генический автомобильные мосты. В командовании ВСУ отметили, что эти мосты являются "ключевыми путями сообщения оккупантов".

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Постепенно изолировать Крым

Удары по Чонгарским мостам логически сочетаются с другими усилиями, прилагаемыми украинскими силами, для создания проблем российской логистике.

ВСУ перерезают российскую логистику не только из Крыма на материковую часть Украины, но и пытаются нарушить ее на территорию полуострова. Это удары по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк", который использовался россиянами как альтернатива поврежденному Крымскому мосту для поставки в Крым из Новороссийска боеприпасов, горючего, запчастей и возможно техники.

Это системная работа ВСУ, позволяющая постепенно изолировать сам Крым. Мы пытаемся вообще остановить поток российского оружия и военных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма. Чтобы россияне больше не имели возможности перебрасывать оттуда ресурсы на материковую часть Украины,

– объяснил Жовтенко.

Кроме того, украинские силы наносят удары еще и по военным объектам на территории Крыма – по складам, где можно хранить боеприпасы и технику. А также ВСУ бьют по топливным базам на полуострове, чтобы оккупанты не имели возможности хранить там горюче-смазочные материалы и доставлять их российским войскам.

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