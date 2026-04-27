Украина обнаружила уязвимость вражеской ПВО: аналитики ISW оценили удары по России

Украина нашла уязвимость российской ПВО. Она продолжает использовать перегруженные вражеские системы противовоздушной обороны для повреждения нефтяной инфраструктуры и военных объектов в России и оккупированном Крыму.

Об этом пишут аналитики ISW.

Смотрите также На одном из направлений позиции Украины и России расположены вперемешку: обзор фронта от ISW

Что способствует ударам по России?

Аналитики считают, что украинские войска будут продолжать наносить удары по глубокому тылу России.

Выгодной является и перегруженность российских средств ПВО.

Кампания также поддерживается увеличением производства беспилотников в Украине.

Важно. Аналитики ISW обнаружили геолокационные доказательства того, что украинские войска нанесли не менее 10 ударов по российской нефтегазовой инфраструктуре по всей России за последние две недели. Понесут потери россияне и на оккупированных территориях.

Всего с марта 2026 года Украина постоянно увеличивает дальность, объем и интенсивность дальнобойных ударов по России и оккупированных территориях.

Напомним, что недавно был нанесен удар по Челябинску. 25 апреля украинские дроны преодолели расстояние более 1800 километров.

Что известно о последних атаках на врага?

В ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, был зафиксирован пожар на объекте.

Этот завод имеет мощность переработки около 15 миллионов тонн нефти в год и производит бензин, дизельное и авиационное топливо.

OSINT-аналитики предположили, что украинские войска могли нанести удар по установке ЭЛОУ-АТ-4 – ключевому агрегату для первичной переработки сырья.

СБУ также сообщила, что в ночь на 26 апреля нанесла удары по российской военно-морской базе и аэродрому "Бельбек" в оккупированном Севастополе. Были повреждены большие десантные корабли Черноморского флота типа "Ямал Ропучая" проекта 775 и "Фильченков Тапир" проекта 1171, а также разведывательный корабль "Иван Хурс" и "Юрий Иванов". Под прицелом оказался учебный центр "Лукомка", штаб радиотехнической разведки войск ПВО России, береговая радиолокационная станция МР-10М1 "Мис-М1", самолет-перехватчик МиГ-31, отдел технического обслуживания аэродрома "Бельбек".

Губернатор-оккупант Развожаев подтвердил удары и заявил, что это была одна из крупнейших ударных кампаний по Севастополю. Утверждается, что было запущено не менее 71 беспилотник в течение ночи.

