Долгое время страны-партнеры запрещали Украине наносить удары их оружием по России. Теперь ситуация несколько изменилась и многие союзники отменили запрет на использование своего вооружения. Однако эти разрешения преимущественно имеют некоторые ограничения.

Как, например, США не позволили бить вглубь российской территории. Даже ограниченное использование западного оружия заставило путинскую элиту серьезно беспокоиться. Россияне действительно могут ответить, но не военным путем. Военный эксперт Петр Черник назвал 24 Каналу единственный способ, как они это могут сделать.

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Только несимметричный ответ

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Запад всегда позволял Украине наносить удары своим вооружением по России. Учитывая такое заявление, можно сказать, что Кремль "проглотил" такой новый шаг со стороны западных стран.

Если ядерное оружие вынести за скобки, россиянам нечем ответить в конвенционной части военного дела. Они уже применили против украинцев весь имеющийся арсенал вооружения – от пистолета Макарова и автомата Калашникова до оружия, которое якобы не имеет аналогов, например ракеты Х-47.

Кремль может ответить только несимметричным способом. То есть угрожать жизни мировых лидеров и осуществлять теракты на различных объектах инфраструктуры. К примеру, газопровод Уренгой – Помары – Ужгород или нефтепровод "Дружба".

"На мой взгляд, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли именно они (россияне – 24 Канал). Они показали, что готовы играть без правил и на персональном уровне", – сказал Петр Черник.

Удары западным оружием по России: самое главное

В Белом доме 31 мая сообщили, что Украина имеет разрешение бить американским оружием по России. Это касается не только Харьковщины, но и всего региона на Севере, где оккупанты обстреливают Украину.

Франция, вероятно, предоставила разрешение на использование ракет Storm Shadow/SCALP по российской территории. Президент Эммануэль Макрон говорил, что Украина должна иметь возможность нейтрализовать базы, с которых оккупанты запускают ракеты.

Еще в начале мая в Великобритании заявили, что украинцы могут использовать их оружие для ударов по целям в глубине России. Там сказали, что вооружение, которое передают Украине, можно использовать так, как решат в Киеве.