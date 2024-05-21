Есть ли угроза для Сумской области: Свитан оценил возможности россиян

Россияне 10 мая начали наступление на Харьковском направлении. Вследствие этого враг может атаковать и Сумщину для того, чтобы оттянуть часть украинских войск в этот регион и ослабить обороноспособность ВСУ по линии фронта.

Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что неподалеку от Сумской области у врага размещено несколько тысяч войск. Он выразил мнение, что этого недостаточно для полноценного наступления.

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Состоится ли наступление на Сумщину

Свитан предположил, что для того, чтобы рассредоточить наши войска на линии фронта может состояться наступление на Сумщину.

Смотрите на карте, что происходит неподалеку Сумщины на Харьковском направлении

Они (оккупанты – 24 Канал) могут начать такую операцию, но она не будет иметь продолжения, если Россия не отправит дополнительные силы и средства из резервов,

– подчеркнул он.

Военный эксперт отметил, что перемещение резервов России на Сумщину пока никто не наблюдал. Итак, возможность наступления россиян на этом направлении остается, но активных действий враг сейчас не применяет.

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