Украина отказалась от выпуска евробондов на 1,7 миллиарда долларов. А такое решение приняли утром 3 июля. Хотя еще накануне Украина завершила выпуск 12-летних еврооблигаций. Причина решения отменить сделку – новость об отставке Якова Смолия с должности главы Нацбанка стала шоком.

Почему Украина отказалась от размещения евробондов: объяснения главы Минфина Марченко

Глава Минфина отметил, что Украина отказалась от выпуска евробондов на фоне новости об отставке Смолия. Такие слова он произнес во время брифинга, передает 24 канал.

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Марченко отметил, что накануне Украина провела успешное размещение еврооблигационных заимствований на сумму в 1,7 миллиарда долларов. От этого можно было бы получить рекордную доходность в 7,3%. А погасить эти еврооблигации Киев должен был бы в 2033 году.

Как только мы завершили выпуск, мы узнали новость, которая нас, мягко говоря, смутила. Отставка главы НБУ. Возможно, даже шокировала. В связи с чем были долгие ночные переговоры с инвесторами, с нашими юридическими советниками. Поскольку это событие в мире международных финансов является довольно существенной. Поэтому утром приняли решение остановить этот выпуск,

– заявил министр финансов.

Он добавил, что такое решение инвесторы одобрили.

"Мы показываем, что мы, как государство Украина, не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то... Мы готовы сделать определенную паузу и потом решить, что мы будем делать", – подчеркнул Марченко.

Глава Минфина добавил, что это событие (новость об отставке Смолия – 24 канал) была совершенно неординарной. Более того, худшего момента, чем заявление главы НБУ, для этой транзакции быть не могло.

"Время выхода заявления и формат были достаточно для нас неожиданными", – констатировал чиновник.

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Кратко об отставке Смолия с должности главы НБУ