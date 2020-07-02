Украина отказалась выпускать евробонды из-за отставки Смолия, – Марченко
Украина отказалась от выпуска евробондов на 1,7 миллиарда долларов. А такое решение приняли утром 3 июля. Хотя еще накануне Украина завершила выпуск 12-летних еврооблигаций. Причина решения отменить сделку – новость об отставке Якова Смолия с должности главы Нацбанка стала шоком.
Почему Украина отказалась от размещения евробондов: объяснения главы Минфина Марченко
Глава Минфина отметил, что Украина отказалась от выпуска евробондов на фоне новости об отставке Смолия. Такие слова он произнес во время брифинга, передает 24 канал.
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Марченко отметил, что накануне Украина провела успешное размещение еврооблигационных заимствований на сумму в 1,7 миллиарда долларов. От этого можно было бы получить рекордную доходность в 7,3%. А погасить эти еврооблигации Киев должен был бы в 2033 году.
Как только мы завершили выпуск, мы узнали новость, которая нас, мягко говоря, смутила. Отставка главы НБУ. Возможно, даже шокировала. В связи с чем были долгие ночные переговоры с инвесторами, с нашими юридическими советниками. Поскольку это событие в мире международных финансов является довольно существенной. Поэтому утром приняли решение остановить этот выпуск,
– заявил министр финансов.
Он добавил, что такое решение инвесторы одобрили.
"Мы показываем, что мы, как государство Украина, не пытаемся бежать за быстрыми решениями, обманывая кого-то... Мы готовы сделать определенную паузу и потом решить, что мы будем делать", – подчеркнул Марченко.
Глава Минфина добавил, что это событие (новость об отставке Смолия – 24 канал) была совершенно неординарной. Более того, худшего момента, чем заявление главы НБУ, для этой транзакции быть не могло.
"Время выхода заявления и формат были достаточно для нас неожиданными", – констатировал чиновник.
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Кратко об отставке Смолия с должности главы НБУ
- Глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке по собственному желанию 2 июля, заявив о систематическом политическом давлении. В Нацбанке решение приняли с уважением.
- Ранее Смолий заявлял о том, что намерен оставаться на посту председателя до конца своей каденции – 2025 года.
- В Офисе Президента заявили, что правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессиональности.
- Президент Зеленский уже внес в Раду постановление об отставке Смолия. 2 июля его должен рассмотреть провольный комитет.
- Вероятно, что Рада проголосует за отставку действующего главы НБУ 3 июля.
- Если отставку утвердят, то обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – Екатерина Рожкова.
- Одним из главных кандидатов на должность главы НБУ называют Кирилла Шевченко, он председатель правления "Укргазбанка". Среди других кандидатов Владимир Лавренчук и Тимофей Милованов.