"Хорошая новость": в Bloomberg спрогнозировали возвращение Украины к "форме активной обороны"
Источник:Bloomberg
После передачи ВСУ военной помощи от США мы сможем вернуться к "форме активной обороны". Однако издание со ссылкой на украинского военного отметило, что именно могло бы уменьшить потери ВСУ.
Издание отмечает, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, что поддержка США укрепит Вооруженные Силы Украины. Также президент говорил, что сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.
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Как помощь США повлияет на фронт
После голосования в Палате представителей Конгресса США профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен объяснил, что именно изменит американская помощь.
...По крайней мере сейчас, со значительной помощью США, украинцы смогут "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны",
– заявил профессор.
Ссылаясь на украинского военного, который представился Тарасом, издание рассказало о потерях ВСУ. Украинский артиллерист заявил – если бы помощь поступила раньше, то "и наши потери могли бы быть меньше". Он также сказал о предоставлении военной помощи от Соединенных Штатов.
"Это хорошая новость от США для поднятия боевого духа военных, еще до того, как придет помощь", – отметил наш боец.
Коротко о помощи от США
- Палата представителей США вечером 20 апреля (по Киеву) проголосовала за пакет военной помощи Украине на почти 61 миллиард долларов.
- Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер говорил, что Сенат проголосует за помощь уже 23 апреля. После этого документ подпишет Джо Байден и помощь смогут передавать.
- По словам пресс-секретаря Пентагона генерал-майора Патрика Райдера, США имеют надежную логистическую сеть, которая позволяет очень быстро перемещать материальные средства, как это делали в прошлом. То есть первую партию военной помощи смогут доставить в Украину через несколько дней после подписания закона.
- Владимир Зеленский говорил, что рассчитывает на то, что Украина сможет разбить планы врага. Ведь Россия хочет до 9 мая захватить Часов Яр, а в июне начать контрнаступление. Президент сказал, что он рассчитывает на то, что мы выстоим и оружие поступит вовремя.