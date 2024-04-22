"Хорошая новость": в Bloomberg спрогнозировали возвращение Украины к "форме активной обороны"

После передачи ВСУ военной помощи от США мы сможем вернуться к "форме активной обороны". Однако издание со ссылкой на украинского военного отметило, что именно могло бы уменьшить потери ВСУ.

Издание отмечает, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, что поддержка США укрепит Вооруженные Силы Украины. Также президент говорил, что сейчас у нас есть шанс стабилизировать ситуацию и перехватить инициативу.

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Как помощь США повлияет на фронт

После голосования в Палате представителей Конгресса США профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен объяснил, что именно изменит американская помощь.

...По крайней мере сейчас, со значительной помощью США, украинцы смогут "стабилизировать линию" и вернуться к "форме активной обороны",

– заявил профессор.

Ссылаясь на украинского военного, который представился Тарасом, издание рассказало о потерях ВСУ. Украинский артиллерист заявил – если бы помощь поступила раньше, то "и наши потери могли бы быть меньше". Он также сказал о предоставлении военной помощи от Соединенных Штатов.

"Это хорошая новость от США для поднятия боевого духа военных, еще до того, как придет помощь", – отметил наш боец.

Коротко о помощи от США